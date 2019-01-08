В Анкаре начался суд по делу об убийстве российского посла

Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности. Карлову посмертно было присвоено звание Героя России.

Ранее турецкая прокуратура передала дело об убийстве Карлова в суд, обвинения предъявлены 28 подозреваемым, в том числе оппозиционному исламскому проповеднику Фетхуллаху Гюлену , который обвинения отвергает. В обвинительном заключении говорится, что покушение на российского дипломата было организовано организацией Гюлена FETО, которую Анкара обвиняет в попытке переворота в июле 2016 года. В документе отмечается, что убийство Карлова является провокацией с целью нанесения ущерба турецко-российским отношениям.

Допрашиваются сокурсники убийцы

Суд проходит в небольшом зале Дворца правосудия в Анкаре, где кроме нескольких журналистов и родственников подсудимых присутствует большое количество полицейских и адвокатов. Всего на скамье подсудимых находятся 18 обвиняемых, включая одну женщину, из них четверо участвуют в заседании в режиме видеотрансляции из тюрем в разных регионах Турции, где они находятся в заключении.

На скамье подсудимых — находящиеся под арестом Хасан Тудж, Хусейн Котудже, Мустафа Тимур Озкан, Рамазан Юджел, Уфук Гюль, Вехби Акалын, Айше Согут, Серджан Башар и Шахин Согут. Кроме того, в числе подсудимых — Биляль Дерели, Догукан Сойлемез, Кадир Шамлы, Огузхан Озтурк, Сефа Курназ

Адвокаты подсудимых выдвигают требования проводить слушания в более просторном зале или перенести их под предлогом того, что у них не было достаточно времени для ознакомления с делами своих подзащитных, однако судья Хюсаметтин Отчу отклоняет эти ходатайства.

Суд приступает к заслушиванию показаний обвиняемых. Некоторым из них вменяется связь с FЕТО, некоторым — использование средства связи членов FETO — программы ByLock, некоторым — соучастие в убийстве российского посла. Не все из обвиняемых присутствуют в зале суда, часть из них находится в розыске, в частности, главный обвиняемый — Гюлен, проживающий в США, его выдачи Турция безуспешно добивается в течение нескольких лет.

На первом заседании суда было опрошено шесть обвиняемых, все они были сокурсниками Алтынташа по полицейской академии в городе Измир на западе Турции. Судья задавал им вопросы об их связях с FETO, при этом тема убийства российского дипломата практически не поднималась. Складывалось впечатление, что судья прежде всего хочет выяснить, причастны ли подсудимые к FETO.

Первый из допрошенных подсудимых, бывший сотрудник полиции Биляль Дерели, отрицает свою связь с организацией Гюлена.

"Я ранее никогда не был связан с этой организацией. Один раз меня пригласили на собрание, где незнакомый мне человек предложил мне книги Гюлена. Но я люблю не религиозную литературу, а исторические романы, поэтому отказался. Потом он мне позвонил, начал угрожать, что меня выгонят из академии, и действительно на меня стали давить и наказывать даже за небольшие провинности. Я невиновен и требую оправдания. С Алтынташем в академии я близко знаком не был", — говорит Дерели.

Следующему из допрошенных подсудимых, Догукану Сёйлемезу, вменяется в вину членство в FETO, об убийстве Карлова речи снова не идет. Он также отрицает свою связь с организацией Гюлена.

"Я вырос в семье, где почитали (основателя Турецкой Республики Мустафу Кемаля) Ататюрка. В академии впервые увидел, что есть люди, которые Ататюрка критикуют и хвалят Гюлена. Они пытались мне "оказать помощь", которая была мне не нужна, и я старался от них отстраниться", — говорит он.

По его словам, вся его вина состоит в том, что "он имел несчастье учиться вместе с Алтынташем". "Я отвергаю предъявленные мне обвинения. Думаю, что мое имя попало в расследование случайно, только потому, что поза, в которой стоял Алтынташ позади посла, похожа на ту позу, в которой обычно стою я. Возможно, это и стало причиной того, что я попал под подозрение", — считает Сёйлемез.

Его адвокат просит отменить полицейский контроль над своим подопечным, потому что "он не свидетель, а сам пострадавший от FЕТO, так как уже долгое время не работает из-за этого дела". Однако судья отклоняет и это ходатайство.

Сёйлемез обвиняет другого подсудимого, своего сокурсника по полицейской академии Серджана Башара, в членстве в FETO. По его словам, убийца российского посла попал под его влияние. "Я знаю, что Алтынташ до знакомства с ним не совершал намаз, а потом он изменился на 180 градусов", — говорит Сёйлемез.

Затем слово просит сам Башар, который отвергает эти обвинения. "Алтынташ начал совершать намаз еще до знакомства со мной, его мать об этом говорила. Сёйлемез об этом не знает, пусть докажет, что это я Мерта научил молиться", — говорит Башар.

Адвокат: суд продлится около года

Адвокат Тюмер Зейтин, который защищает Башара, прокомментировал РИА Новости первый день судебных слушаний.

"Сегодня допрашивались шесть подсудимых, и все они дали очень похожие показания об измирской полицейской академии, которая практически перешла в руки членов FETO. Там студентов насильно заставляли посещать собрания гюленистов, а те, кто не хотел, подвергались психологическому давлению и даже угрозам. Они также все показали, что убийца российского посла систематически посещал эти мероприятия. Почти все признали, что один или несколько раз посещали эти собрания, а потом их не оставляли в покое, постоянно звонили и принуждали", — сказал адвокат.

По его словам, непосредственно с убийством Карлова подсудимых, которые первыми давали показания, обвинение не связывает. "Обвинений им таких не предъявляют, их обвиняют только в связях с FЕТО. Однако они проходят по делу об убийстве Карлова, поскольку выявлена их связь с FЕТО, и все они учились вместе с Алтынташем", — заявил Зейтин.

По его мнению, суд по делу об убийстве Карлова может продлиться около года. "Дача показаний подсудимыми будет проходить до пятницы, потом суд возьмет паузу, после чего некоторые подсудимые могут быть освобождены. Затем суд будет исследовать все собранные свидетельства и улики, записи телефонных разговоров. После этого перейдут к оценке собранных доказательств и дискуссиям, затем подсудимым дадут последнее слово, и наступит этап вынесения приговора", — сказал собеседник агентства.

По словам Зейтина, его подзащитный не обвиняется в соучастии в убийстве Карлова. "Однако он признает, что присутствовал на собраниях FЕТО, и это подтверждают записи телефонных разговоров. Если суд признает эти улики достаточными для того, чтобы считать его членом FЕТО, то ему может грозить наказание за членство в этой организации", — добавил адвокат.