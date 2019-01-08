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Самые опасные медузы Земли атаковали австралийцев 

Lenta.ru + ещё 9 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
В австралийском Квинсленде 22 человека были госпитализированы из-за укусов ядовитых медуз Ируканджи. Об этом сообщает SBS News во вторник, 8 января.
Более 22,2 тысячи человек пострадали от укуса португальского кораблика — похожего на медузу колониального животного.
В сообщении говорится, что количество пострадавших более чем в два раза превысило средний показатель за 10 лет.
В январе 2017 года в индийском штате Гоа от укусов медуз пострадали российские туристы. Медузы, в частности, ужалили 10-летнюю дочь российской журналистки Дины Карпицкой.
Медуза ируканджи — группа тихоокеанских медуз необычайной ядовитости, ее считают самой опасной из всех видов. Через 20 минут после контакта с медузой человек «испытает дикую боль в спине и желудке», пишет портал zoopicture.ru. Представители морской фауны встречаются в тропических водах к северу от штата, однако из-за потепления воды после дождей может перемещаться на юг.
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