Юрисконсульт Белого дома изучает законность введения ЧП для финансирования стены

Аппарат юрисконсульта Белого дома изучает вопрос законности возможного введения в США режима чрезвычайного положения, чтобы в обход Конгресса получить финансирование на строительство стены на американо-мексиканской границе. Об этом в понедельник сообщил американский вице-президент Майкл Пенс в беседе с журналистами в Белом доме. Его слова передает телеканал CBS

"Пенс рассказал, что аппарат юрисконсульта Белого дома изучает законность введения чрезвычайного положения в стране в связи с возведением стены", — отметил журналист телеканала, присутствовавшей на встрече с вице-президентом.

По его словам, в результате введения ЧП на строительство ограждения будут направлены средства минобороны США.

"Пенс заявил, что решение еще не принято", — подчеркнул телеканал. Вице-президент вновь призвал демократов к переговорам по поводу бюджета страны.

В пятницу американский лидер Дональд Трамп заявил, что может ввести в стране режим ЧП, чтобы в обход Конгресса получить финансирование на строительство стены на американо-мексиканской границе.

С 22 декабря в США частично приостановлена работа федерального правительства из-за отсутствия бюджетных средств. Это произошло из-за того, что республиканцам и демократам в Конгрессе не удалось согласовать параметры госбюджета, в который Трамп и республиканцы в ультимативном порядке хотят включить средства на сооружение барьера на границе с Мексикой. Демократы заявляют, что никогда не одобрят выделение на это денег из федеральной казны.