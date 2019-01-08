Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Умерла топ-модель Аннализа Браакензик
Умерла топ-модель Аннализа Браакензик

Юрисконсульт Белого дома изучает законность введения ЧП для финансирования стены 

ТАСС 21 минуту назад
Аппарат юрисконсульта Белого дома изучает вопрос законности возможного введения в США режима чрезвычайного положения, чтобы в обход Конгресса получить финансирование на строительство стены на американо-мексиканской границе. Об этом в понедельник сообщил американский вице-президент Майкл Пенс в беседе с журналистами в Белом доме. Его слова передает телеканал CBS.
"Пенс рассказал, что аппарат юрисконсульта Белого дома изучает законность введения чрезвычайного положения в стране в связи с возведением стены", — отметил журналист телеканала, присутствовавшей на встрече с вице-президентом.
По его словам, в результате введения ЧП на строительство ограждения будут направлены средства минобороны США.
"Пенс заявил, что решение еще не принято", — подчеркнул телеканал. Вице-президент вновь призвал демократов к переговорам по поводу бюджета страны.
В пятницу американский лидер Дональд Трамп заявил, что может ввести в стране режим ЧП, чтобы в обход Конгресса получить финансирование на строительство стены на американо-мексиканской границе.
С 22 декабря в США частично приостановлена работа федерального правительства из-за отсутствия бюджетных средств. Это произошло из-за того, что республиканцам и демократам в Конгрессе не удалось согласовать параметры госбюджета, в который Трамп и республиканцы в ультимативном порядке хотят включить средства на сооружение барьера на границе с Мексикой. Демократы заявляют, что никогда не одобрят выделение на это денег из федеральной казны.
ТАСС: последние новости
Партия в Эстонии призвала снять провокационную предвыборную агитацию про русских Помпео заявил, что США уничтожили 99% ИГ Король Малайзии Мухаммад V отрекся от престола
Комментарии5
В мире , Видео , США , Дональд Трамп , Министерство обороны , CBS
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Япония подготовила неожиданное предложение по Курилам380
Сбежавшая от Фадеева фаворитка показала интимное видео30
Путин раскрыл свое воинское звание411
Аномальные морозы накрыли Россию3
Волочкова эмигрировала из России514
Видео
00:44
Путин выстрелил из пушки в Петербурге
Общество Политика
00:42
Франция выдала России беглого экс-министра
Криминал Происшествия
00:53
«Всем хватит»: кому достанутся деньги Криса Кельми
Шоу-бизнес Статьи
01:32
Подробности операции по спасению Вани в Магнитогорске
Происшествия Пожары
00:42
Нью-Йорк атаковали «зловещие небесные огни»
В мире США
00:44
США выставят Москве ультиматум
В мире Криминал
00:22
Ургант лишился волос
Шоу-бизнес Сделай сам
00:53
Раскрыты шокирующие подробности похорон Кельми
Шоу-бизнес
00:51
Врачи оценили состояние спасенного в Магнитогорске младенца
Происшествия
01:46
Шторм обрушил променад в Калининградской области
Общество Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение