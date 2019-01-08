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Yomiuri: Токио предложит Москве взаимный отказ от компенсации по Курилам 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Япония предложит России закрепить взаимный отказ от права требовать компенсации по южным Курильским островам. Об этом пишет японская газета Yomiuri со ссылкой на осведомленные в ситуации источники.
Предполагается, что отказ от претензий должен быть подписан двумя странами одновременно с мирным договором по итогам Второй мировой войны. Как полагает японская сторона, претензии могут осложнить и без того непростые переговоры по заключению мира.
В настоящее время Токио называет южные Курилы своими "северными территориями", находящимися в российской "оккупации", в связи с чем заявляет о праве на компенсацию от России. Таким образом, согласно документу, Япония намерена отказаться от претензий.
По данным источников, Токио склоняется к тому, чтобы самостоятельно выплатить компенсации бывшим жителям островов, потерявшим свои права на землю, из государственной казны и не требовать их от России.
При этом японская сторона полагает, что у Москвы нет оснований для ответных претензий по Курильским островам.
Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассказал, что на могиле отца поклялся поставить точку в ситуации с мирным договором.
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В мире , Азия , Политика , Синдзо Абэ , Москва , Япония
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