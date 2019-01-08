Yomiuri: Токио предложит Москве взаимный отказ от компенсации по Курилам

Япония предложит России закрепить взаимный отказ от права требовать компенсации по южным Курильским островам. Об этом пишет японская газета Yomiuri со ссылкой на осведомленные в ситуации источники.

Предполагается, что отказ от претензий должен быть подписан двумя странами одновременно с мирным договором по итогам Второй мировой войны. Как полагает японская сторона, претензии могут осложнить и без того непростые переговоры по заключению мира.

В настоящее время Токио называет южные Курилы своими "северными территориями", находящимися в российской "оккупации", в связи с чем заявляет о праве на компенсацию от России. Таким образом, согласно документу, Япония намерена отказаться от претензий.

По данным источников, Токио склоняется к тому, чтобы самостоятельно выплатить компенсации бывшим жителям островов, потерявшим свои права на землю, из государственной казны и не требовать их от России.

При этом японская сторона полагает, что у Москвы нет оснований для ответных претензий по Курильским островам.