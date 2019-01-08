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Экс-глава МИД Украины обвинил Порошенко в обострении отношений с Россией 

РИА Новости + ещё 4 40 минут назад
Фото: Reuters
Экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко в эфире телеканала NewsOne заявил о том, что главной целью нынешней стратегии президента страны Петра Порошенко является обострение отношений с Россией ради предвыборного пиара.
"Мы сейчас в угрожающем периоде до завершения президентской кампании. Потому что действующий президент выбрал тактику обострения отношений с Россией, исходя из того, что это работает на мобилизацию тех, кто потенциально может за него проголосовать", — сказал бывший министр.
При этом подобные действия Порошенко, по словам дипломата, полностью противоречат запросу украинского общества на поиск мирного урегулирования.
"Поэтому возможно множество непредвиденных на сегодняшний день сценариев, которые могут привести к жесткому обострению ситуации с использованием масштабных военных операций. Таким образом, мы будем еще больше отдаляться от мирного урегулирования, как такового", — заключил Грищенко.
Старт предвыборной кампании на Украине
Тридцать первого декабря на Украине началась президентская избирательная кампания. В этот день все потенциальные кандидаты могут выдвигаться на выборы. Для этого им необходимо достичь 35 лет, быть гражданином Украины и проживать в стране в течение десяти последних лет со дня выборов, владеть государственным языком, а также внести залог в 2,5 миллиона гривен.
О планах выставить свои кандидатуры заявили 17 человек. Среди них бывший премьер-министр Юлия Тимошенко, находящаяся в СИЗО по подозрению в организации теракта депутат Надежда Савченко, лидеры различных партий и технические кандидаты. Действующий президент Украины Петр Порошенко пока не объявил о желании пойти на второй срок.
Кампания продлится до 3 февраля 2019 года, само голосование состоится 31 марта.
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В мире , Конфликты , Украина , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Константин Грищенко , Надежда Савченко , МИД , ФСИН
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