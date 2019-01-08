На вручении томоса в Стамбуле рядом с Порошенко упал в обморок священник

Опубликована видеозапись того, как в Соборе Святого Георгия в Стамбуле священник упал в обморок рядом с президентом Украины Петром Порошенко , ожидавшим подписания томоса об автокефалии.

Инцидент произошел во время долгой церемонии в воскресенье, пишет «Страна.ua».

Отметим, что это не первый подобный инцидент: украинский омбудсмен упала в обморок во время речи Порошенко о Керченском проливе, солдаты почетного караула несколько раз теряли сознание во время выступлений Порошенко, сын президента Украины также упал в обморок во время торжественного молебна.

Напомним, в Стамбуле «митрополиту» Епифанию (Думенко) вручили томос об автокефалии «новой церкви» Украины.