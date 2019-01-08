Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На вручении томоса в Стамбуле рядом с Порошенко упал в обморок священник 

Деловая газета «Взгляд» 46 минут назад
Опубликована видеозапись того, как в Соборе Святого Георгия в Стамбуле священник упал в обморок рядом с президентом Украины Петром Порошенко, ожидавшим подписания томоса об автокефалии.
Инцидент произошел во время долгой церемонии в воскресенье, пишет «Страна.ua».
Отметим, что это не первый подобный инцидент: украинский омбудсмен упала в обморок во время речи Порошенко о Керченском проливе, солдаты почетного караула несколько раз теряли сознание во время выступлений Порошенко, сын президента Украины также упал в обморок во время торжественного молебна.
Напомним, в Стамбуле «митрополиту» Епифанию (Думенко) вручили томос об автокефалии «новой церкви» Украины.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Япония собралась отказаться от требований компенсации по Курилам В Эстонии отреагировали на агитацию «с сегрегационным душком» про русских Экс-глава МИД Украины раскритиковал Порошенко за обострение отношений с Россией
В мире , Видео , Украина , Петр Порошенко , Стамбул
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Япония подготовила неожиданное предложение по Курилам668
Белый дом готовится ввести режим ЧП в США14
Сбежавшая от Фадеева фаворитка показала интимное видео49
В России запретили «сухой алкоголь»
Путин раскрыл свое воинское звание479
Видео
00:44
Путин выстрелил из пушки в Петербурге
Общество Политика
00:42
Франция выдала России беглого экс-министра
Криминал Происшествия
00:53
«Всем хватит»: кому достанутся деньги Криса Кельми
Шоу-бизнес Статьи
01:32
Подробности операции по спасению Вани в Магнитогорске
Происшествия Пожары
00:42
Нью-Йорк атаковали «зловещие небесные огни»
В мире США
00:44
США выставят Москве ультиматум
В мире Криминал
00:22
Ургант лишился волос
Шоу-бизнес Сделай сам
00:53
Раскрыты шокирующие подробности похорон Кельми
Шоу-бизнес
00:51
Врачи оценили состояние спасенного в Магнитогорске младенца
Происшествия
01:46
Шторм обрушил променад в Калининградской области
Общество Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение