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В Мексике начались протесты из-за нехватки бензина 

РИА Новости + ещё 14 12 января 2019
Фото: © REUTERS / Violeta Schmidt
Первые уличные протесты начались в Мексике из-за проблем с обеспечением бензином, которые наблюдаются в стране в последние дни.
По данным центра управления и контроля города Мехико С5, в пятницу днем группа манифестантов перекрыла движение по оживленной магистрали Игнасио Сарагосы в районе аэропорта столицы.
Перекрыты как центральные, так и боковые проезды по этой улице в сторону выезда из города, что для пятницы критически важно.
Портал Sin Embargo отмечает, что группа манифестантов примерно из 100 человек протестует против нехватки бензина в городе.
В свою очередь портал Universal сообщает, что еще одно перекрытие произошло уже за пределами столицы, на внутреннем объездном кольце в штате Мехико. Там также примерно 100 человек перекрыли движение, угрожая сжечь машины автомобилистов, которые требуют дать им проехать.
В последние дни в ряде регионов Мексики наблюдается напряженная ситуация с бензином на АЗС, которая коснулась и столицы. Выстраиваются длинные очереди из автомобилей, чтобы заправить баки, многие приезжают на заправки глубокой ночью. Ранее власти страны остановили прокачку топлива сразу по нескольким трубопроводам для борьбы с незаконными врезками, через которые похищается бензин, и перешли на доставку топлива в основном цистернами. Кроме того, на все НПЗ и стратегические объекты системы транспортировки были введены войска.
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В мире , Мексика
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