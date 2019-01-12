В Мексике начались протесты из-за нехватки бензина

Первые уличные протесты начались в Мексике из-за проблем с обеспечением бензином, которые наблюдаются в стране в последние дни.

По данным центра управления и контроля города Мехико С5, в пятницу днем группа манифестантов перекрыла движение по оживленной магистрали Игнасио Сарагосы в районе аэропорта столицы.

Перекрыты как центральные, так и боковые проезды по этой улице в сторону выезда из города, что для пятницы критически важно.

Портал Sin Embargo отмечает, что группа манифестантов примерно из 100 человек протестует против нехватки бензина в городе.

В свою очередь портал Universal сообщает, что еще одно перекрытие произошло уже за пределами столицы, на внутреннем объездном кольце в штате Мехико. Там также примерно 100 человек перекрыли движение, угрожая сжечь машины автомобилистов, которые требуют дать им проехать.

В последние дни в ряде регионов Мексики наблюдается напряженная ситуация с бензином на АЗС, которая коснулась и столицы. Выстраиваются длинные очереди из автомобилей, чтобы заправить баки, многие приезжают на заправки глубокой ночью. Ранее власти страны остановили прокачку топлива сразу по нескольким трубопроводам для борьбы с незаконными врезками, через которые похищается бензин, и перешли на доставку топлива в основном цистернами. Кроме того, на все НПЗ и стратегические объекты системы транспортировки были введены войска.