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Два человека отказались от предложения возглавить Пентагон, пишут СМИ 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: ТАСС
Уже по меньшей мере два человека отказались от предложения президента США Дональда Трампа занять должность главы Пентагона, пишет газета Politico.
Как сообщает издание, речь идет о бывшем сенаторе от Республиканской партии Джоне Кайле и о генерале в отставке Джеке Киане. Отмечается, что Киан однажды уже отказывался от поста главы американского минобороны, в 2016 году.
Газета добавляет, что поскольку должность главы Пентагона — одна из самых престижных и влиятельных в администрации США, отказы Кайла и Киана "особенно поразительны".
Предыдущий министр обороны США Джеймс Мэттис оставил пост 1 января из-за разногласий в Белом доме после решения Трамп вывести войска из Сирии. Позже Пентагон покинули еще несколько сотрудников.
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В мире , США , Джон Кайл , Дональд Трамп , Министерство обороны , Республиканская партия США , Пентагон , Администрация США
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