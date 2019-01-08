Два человека отказались от предложения возглавить Пентагон, пишут СМИ

Уже по меньшей мере два человека отказались от предложения президента США Дональда Трампа занять должность главы Пентагона , пишет газета Politico.

Как сообщает издание, речь идет о бывшем сенаторе от Республиканской партии Джоне Кайле и о генерале в отставке Джеке Киане. Отмечается, что Киан однажды уже отказывался от поста главы американского минобороны , в 2016 году.

Газета добавляет, что поскольку должность главы Пентагона — одна из самых престижных и влиятельных в администрации США , отказы Кайла и Киана "особенно поразительны".

Предыдущий министр обороны США Джеймс Мэттис оставил пост 1 января из-за разногласий в Белом доме после решения Трамп вывести войска из Сирии. Позже Пентагон покинули еще несколько сотрудников.