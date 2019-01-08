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Посольство России прокомментировало сообщения СМИ о жизни Скрипалей в Британии 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 26 3 часа назад
Фото: AP Photo / Dylan Martinez/Pool
В посольстве России в Британии прокомментировали публикацию издания The Telegraph о жизни экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии после отравления.
В дипведомстве заявили, что если читать статью внимательно, то можно понять: приведенная информация является лишь предположениями «людей, которые якобы разбираются в манере работы британских спецслужб в подобных ситуациях».
«Это домыслы, не заслуживающие серьезного комментария», — добавили в посольстве.
Подчеркивается, что власти Британии нарушают свои международно-правовые обязательства, отвергая российские требования о консульском посещении российских граждан, скрывая их местонахождение и отказывая в правовой помощи российским следователям.
«Таким образом, граждане России Сергей и Юлия Скрипаль остаются на положении насильственно удерживаемых лиц», — сказал представитель посольства.
Ранее британское издание The Telegraph опубликовало материал о том, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, пострадавшие от отравления в Солсбери, в данный момент живут на юге Великобритании под присмотром врачей.
При этом Юлия якобы поддерживает контакты с друзьями, иногда встречается с ними.
Двоюродная сестра Юлии Виктория Скрипаль усомнилась в рассказе СМИ о жизни родственников в Британии.
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Комментарии4
В мире , Политика , Сергей Скрипаль , ГРУ
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