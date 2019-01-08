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Партия в Эстонии призвала снять провокационную предвыборную агитацию про русских 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Фото: facebook
Член правления возглавляющей правящую коалицию в Эстонии Центристской партии Раймонд Кальюлайд призвал партию "Эстония 200" убрать с городских улиц политическую рекламу, в которой противопоставляются русские и эстонцы, либо отвергнуть свою причастность к этой агитации. Об этом он заявил в понедельник.
"Уличная реклама с сегрегационным душком раскалывает наше общество и до глубины души оскорбляет живущих здесь русских людей, — написал он в своем Facebook. — Совершенно безответственный поступок!"
"Партия "Эстония 200" должна незамедлительно опровергнуть слухи о своей причастности к этой рекламной кампании, — добавил он. — Если же это действительно их реклама, то они обязаны принести извинения и немедленно ее демонтировать. В противном случае это должны сделать власти, так как данная реклама раздувает межнациональную вражду".
Ранее в понедельник в Таллине на трамвайной остановке появилась реклама, которая призывает эстонцев и русских ждать трамвай по отдельности. На одной стороне рекламы написано:
"Здесь только русские", на другой — "Здесь только эстонцы".
Свою причастность к рекламе опровергло большинство политических силы страны.
Раймонд Кальюлайд, который также является старейшиной (главой) столичного района Пыхья-Таллин, считает, что с помощью такой рекламы "Эстония 200" пытается привлечь внимание к проблеме раздельного образования в эстоноязычных и русскоязычных школах.
В 2019 году в Эстонии пройдут парламентские выборы (3 марта), а также выборы в Европейский парламент (25 мая).
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В мире , Европарламент , Эстония
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