Ле Пен возложила ответственность за беспорядки во Франции на правительство

Лидер партии "Национальное объединение" (бывший "Национальный фронт" ) Марин Ле Пен считает, что французское правительство несет ответственность за беспорядки в стране.

Политик отметила, что, как и большинство "желтых жилетов", осуждает насилие и погромы, которыми сопровождаются протестные акции.

"Но я не хочу попасть в ловушку, которую поставило правительство. Правительство — единственный ответственный за эту ситуацию. Оно ответственно и виновно в этой ситуации. Это оно в действительности автор беспорядка", — сказала Ле Пен в эфире радиостанции Radio Classique.

Она подчеркнула, что представители правительства выступают с провокационными заявлениями и "истеризируют дебаты".

"И поскольку они не хотят быть на первой линии, они ставят полицейских на первую линию. И эта ловушка ужасна, она состоит в том, чтобы выставить "желтых жилетов" против полицейских, подлить масла в огонь. Но проблема в том, что с одной и с другой стороны — французы. И очень часто они разделяют одни и те же чаяния, они разделяют одни и те же озабоченности", — сказала Ле Пен.

Масштабные акции протеста "желтых жилетов" начались во Франции в середине ноября с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки. Зачастую акции протеста сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией, погромами, разрушениями магазинов, банков, поджогами машин.

В начале декабря президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к нации рассказал о ряде мер, направленных на разрешение социального и экономического кризиса, спровоцировавшего волну протестов, и объявил чрезвычайное экономическое и социальное положение. Французский лидер пообещал повысить минимальный размер оплаты труда, представил меру по поддержке пенсионеров, получающих менее двух тысяч евро, и попросил компании выплатить сотрудникам годовой бонус.

Четвертого января официальный представитель французского кабмина Бенжамен Гриво заявил, что участники движения "желтых жилетов", которые до сих пор проводят акции протеста во Франции, несмотря на конкретный ответ французских властей, хотят восстания и свержения правительства. На следующий день группа демонстрантов, часть из которых были одеты в желтые жилеты, ворвалась во двор министерства по связям с парламентом. Гриво и ряд других сотрудников, которые находились в тот момент в своем офисе, были эвакуированы.