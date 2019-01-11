Аргентина вводит запрет на въезд венесуэльских чиновников

Аргентина вводит в действие меры против Венесуэлы , принятые "Группой Лимы", в частности запрет на въезд для высокопоставленных чиновников, и предупреждает об опасностях проведения финансовых операций с Каракасом, говорится в заявлении МИД страны.

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро в четверг принес присягу в качестве президента Венесуэлы на период 2019–2025 годов. Организация американских государств (ОАГ) не признала полномочия Мадуро, а Парагвай разорвал со страной дипломатические отношения.

"Осуждая разрыв конституционного строя и верховенства закона в Венесуэле, Аргентинская Республика объявляет о своем полном признании национальной ассамблеи как единственно демократически избранного органа в этой стране", — говорится в заявлении.

"Правительство Аргентины сообщило, что информирует правительство Венесуэлы о приостановлении действия соглашения о безвизовом въезде для обладателей дипломатических и служебных паспортов этой страной, запрещает въезд в республику высокопоставленным членам венесуэльского режима", — отметили в ведомстве.

Кроме того, власти Аргентины проинформируют финансовый и банковский сектор о рисках, связанных с осуществлением операций с государственными компаниями Венесуэлы или компаниями, контролируемыми властями Венесуэлы.

Посольство страны продолжит работу в Венесуэле в целях защиты интересов аргентинских граждан и компаний. Отмечается, что Аргентина оказала помощь более чем 130 тысячам венесуэльских беженцев.