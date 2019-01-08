Спецпоезд с Ким Чен Ыном въехал в Китай

По сданным источников, поезд с неким высокопоставленным чиновником из КНДР пересек границу с Китаем на станции Даньдун. Незадолго до прибытия поезда прибыли сотрудники органов безопасности Китая, которые перекрыли подъезды к станции.

После того как поезд пересек границу и отправился дальше, оцепление было снято.

По мнению источников, Ким Чен Ын может совершать свой четвертый визит в Китай.