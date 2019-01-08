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Спецпоезд с Ким Чен Ыном въехал в Китай 

Газета.Ru + ещё 10 38 минут назад
Фото: Reuters
Спецпоезд для перевозки высокопоставленных чиновников, в том числе лидера страны Ким Чен Ына, пересек границу с Китаем, сообщает РИА "Новости".
По сданным источников, поезд с неким высокопоставленным чиновником из КНДР пересек границу с Китаем на станции Даньдун. Незадолго до прибытия поезда прибыли сотрудники органов безопасности Китая, которые перекрыли подъезды к станции.
После того как поезд пересек границу и отправился дальше, оцепление было снято.
По мнению источников, Ким Чен Ын может совершать свой четвертый визит в Китай.
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В мире , Азия , Чен Ким , РИА Новости , Китай
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