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Священник упал в обморок перед Порошенко в ожидании томоса 

Рамблер 25 минут назад
Фото: ТАСС
Президент Украины Петр Порошенко не обратил внимания на обморок стоявшего рядом с ним священника в стамбульском соборе Святого Георгия. Священнослужитель лишился чувств от духоты и долгого стояния. Это произошло во время церемонии вручения томоса украинским раскольникам., Видеозапись инцидента попала в сеть.
Украинский томос вернут в Стамбул
На кадрах видно, что к священнику бросились на помощь люди, стоявшие поблизости. Порошенко при этом не двинулся с места.
Церемония вручения томоса была долгой, поэтому Порошенко смотре планшета, перебирал чётки, закрывал глаза и жадно пил воду.
Откровенно скучали и другие члены светской делегации. Бывший президент Виктор Ющенко зевал, а министры дремали.
В минувшую субботу константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии «православной церкви Украины» — неканонической церковной структуры. В РПЦ заявили, что не признают этот документ.
Президентский срок Порошенко подходит к концу. В марте Украину ждут выборы нового главы государства. Пользователи интернета отмечают символичность случившегося. Пять лет назад, во время инаугурации Порошенко рядом с ним также упал в обморок человек. Тогда это был солдат почетного караула.
Комментарии23
В мире , Общество , Виктор Ющенко , Петр Порошенко , РПЦ
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