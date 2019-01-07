Священник упал в обморок перед Порошенко в ожидании томоса

Президент Украины Петр Порошенко не обратил внимания на обморок стоявшего рядом с ним священника в стамбульском соборе Святого Георгия. Священнослужитель лишился чувств от духоты и долгого стояния. Это произошло во время церемонии вручения томоса украинским раскольникам., Видеозапись инцидента попала в сеть.

На кадрах видно, что к священнику бросились на помощь люди, стоявшие поблизости. Порошенко при этом не двинулся с места.

Церемония вручения томоса была долгой, поэтому Порошенко смотре планшета, перебирал чётки, закрывал глаза и жадно пил воду.

Откровенно скучали и другие члены светской делегации. Бывший президент Виктор Ющенко зевал, а министры дремали.

В минувшую субботу константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии « православной церкви Украины» — неканонической церковной структуры. В РПЦ заявили, что не признают этот документ.

Президентский срок Порошенко подходит к концу. В марте Украину ждут выборы нового главы государства. Пользователи интернета отмечают символичность случившегося. Пять лет назад, во время инаугурации Порошенко рядом с ним также упал в обморок человек. Тогда это был солдат почетного караула.