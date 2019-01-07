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СМИ рассказали подробности жизни Скрипалей в Британии 

Рамблер + ещё 3 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия остались в Британии и работают на спецслужбы. Так утверждает The Telegraph со ссылкой на собственные источники.
Собеседники издания полагают, что Скрипали все еще живут в Великобритании, общаются с друзьями и, возможно, даже получили работу в британских спецслужбах.
В апреле прошлого года Скрипаля и его дочь выписали из районной больницы Солсбери. С того момента никто не знает, где они находятся.
Отравленные Скрипали появились на публике
«Пара исчезла, став невидимой не только для публики, но и для друзей и семьи. Это произошло при помощи агентов, ответственных за предоставление тайного убежища по спецпрограмме MI 5», — пишет The Telefraph.
Источники считают, что Скрипали сейчас находятся где-то в южной Англии, под постоянным присмотром медицинских экспертов.
Не исключается, что оба россиянина могли начать работать на британские спецслужбы. Если сам Скрипаль и ранее «консультировал» британскую разведку, то его дочь могли завербовать.
Ранее сообщалось, что журналисты собрали свидетельства сослуживцев Скрипаля по ГРУ и выяснили, что он хорошо писал отчеты за начальство, но был совершенно бесполезной единицей «в поле». Надменный и меркантильный, он любил деньги и стремился сделать карьеру. Это и превратило его в двойного агента.
Комментарии30
В мире , Сергей Скрипаль , ГРУ , Daily Telegraph , Великобритания
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