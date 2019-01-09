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Социолог объяснила популярность Зеленского в предвыборных рейтингах Украины 

РИА Новости + ещё 6 33 минуты назад
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Высокий уровень поддержки украинского шоумена Владимира Зеленского в президентских рейтингах является своеобразной попыткой голосования избирателей против всех кандидатов, заявила директор аналитического фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина в эфире "Общественного телевидения".
"Это свидетельствует о разочаровании людей в политике и политиках… по крайней мере в опросе это определенная реакция — "да хоть бы Зеленский, чтобы не вы". Это определенным образом голосование против всех", — отметила Бекешкина.
Зеленский в новогоднюю ночь в эфире украинского телеканала "1+1" заявил, что намерен участвовать в выборах президента Украины 31 марта. Опросы показывают, что сейчас его рейтинг составляет около 9%. В начале января шоумен заявил, что уже более 200 тысяч человек изъявили желание стать членами его команды.
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В мире , Владимир Зеленский , Ирина Бекешкина
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