Социолог объяснила популярность Зеленского в предвыборных рейтингах Украины

Высокий уровень поддержки украинского шоумена Владимира Зеленского в президентских рейтингах является своеобразной попыткой голосования избирателей против всех кандидатов, заявила директор аналитического фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина в эфире "Общественного телевидения".

"Это свидетельствует о разочаровании людей в политике и политиках… по крайней мере в опросе это определенная реакция — "да хоть бы Зеленский, чтобы не вы". Это определенным образом голосование против всех", — отметила Бекешкина.

Зеленский в новогоднюю ночь в эфире украинского телеканала "1+1" заявил, что намерен участвовать в выборах президента Украины 31 марта. Опросы показывают, что сейчас его рейтинг составляет около 9%. В начале января шоумен заявил, что уже более 200 тысяч человек изъявили желание стать членами его команды.