Бежавшая из Саудовской Аравии девушка заявила, что ей предоставили убежище

Бежавшая из Саудовской Аравии 18-летняя девушка Рахаф Альканун заявила, что власти Австралии предоставили ей убежище, пишет газета Daily Mail.

Рахаф Альканун прибыла в Бангкок в прошлую субботу как транзитный пассажир по пути в Австралию. В аэропорту Суваннапхум в Бангкоке у нее отобрали паспорт сотрудники посольства Саудовской Аравии, предупрежденные отцом девушки. Ей было предложено вернуться на родину первым же рейсом, однако девушка бежала от дипломатов и с субботы по утро вторника оставалась в транзитной зоне аэропорта.

Как сообщалось ранее, Австралия начала изучать вопрос о предоставлении убежища девушке после того, как Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) присвоило ей статус беженца.

"Они (власти Австралии — ред.) приняли меня. Я так счастлива. Я начну новую жизнь", — заявила девушка в интервью изданию.

Как пишет Daily Mail , в настоящее время Альканун находится в Бангкоке. Пока неизвестно, кода девушка сможет отправиться в Австралию и где она будет жить. "Они сказали, что предоставили мне квартиру, но я не спросила, где она находится", — заявила она.

Глава иммиграционной полиции Таиланда Сурачат Хакпарн подтвердил телеканалу CNN информацию о предоставлении Австралией убежища саудовской девушке. "Да, Австралия предоставила ей убежище, но мы ждем, когда скажут, куда точно она направляется", — заявил он. По словам Хакпарна, Канада также предложила Альканун убежище и она должна принять решение. Он отметил, что девушка покинет Бангкок, "как только будет принято окончательное решение".

Власти Австралии пока никак не прокомментировали эту информацию.

Альканун выложила в соцсети рассказ о своем бегстве и его причинах. Женщина сообщила, что решила сбежать из Саудовской Аравии, так как семья пытается выдать ее замуж против воли. По ее словам, на родине ее ждет тюрьма, а после освобождения — смерть от рук родственников за оскорбление чести семьи.