Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил о нерушимости союза между США и Израилем.
"Союз между Соединенными Штатами и Израилем является нерушимым, и при нынешней администрации наши связи укрепляются еще сильнее с каждым днем, поддержка со стороны США права Израиля на самооборону неизменна", — написал Болтон в понедельник на своей странице в Twitter после переговоров с руководством еврейского государства в Иерусалиме.
"Я встретился с премьер-министром [Израиля Биньямином] Нетаньяху, руководителем [внешней разведки еврейского государства] "Моссад" [Йоси Коэном] и председателем Израильской комиссии по атомной энергии [Зеэвом Сниром], дискуссии включали в себя обсуждение существующих усилий, направленных на расширение и усиление нашего исторического партнерства с Израилем, нашего общего ответа на угрозу со стороны Ирана, а также скоординированного вывода войск США из Сирии", — подвел он итоги переговоров.
Ранее на совместной пресс-конференции с Нетаньяху Болтон заявил, что объявленный вывод американских военных из Сирии должен осуществляться так, чтобы при этом обеспечивалась безопасность Израиля и других союзников Вашингтона в регионе.
Болтон в пятницу отправился в Израиль и Турцию для проведения переговоров с руководством двух стран по поводу ситуации в Сирии и пресечения возможности возрождения террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в регионе. При этом в Турции вместе с ним в консультациях будут участвовать спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд.