Болтон заявил по итогам переговоров в Иерусалиме о нерушимости союза США и Израиля

"Союз между Соединенными Штатами и Израилем является нерушимым, и при нынешней администрации наши связи укрепляются еще сильнее с каждым днем, поддержка со стороны США права Израиля на самооборону неизменна", — написал Болтон в понедельник на своей странице в Twitter после переговоров с руководством еврейского государства в Иерусалиме.

"Я встретился с премьер-министром [Израиля Биньямином] Нетаньяху, руководителем [внешней разведки еврейского государства] "Моссад" [Йоси Коэном] и председателем Израильской комиссии по атомной энергии [Зеэвом Сниром], дискуссии включали в себя обсуждение существующих усилий, направленных на расширение и усиление нашего исторического партнерства с Израилем, нашего общего ответа на угрозу со стороны Ирана, а также скоординированного вывода войск США из Сирии", — подвел он итоги переговоров.

Ранее на совместной пресс-конференции с Нетаньяху Болтон заявил, что объявленный вывод американских военных из Сирии должен осуществляться так, чтобы при этом обеспечивалась безопасность Израиля и других союзников Вашингтона в регионе.