Трамп прокомментировал задержание Пола Уилана в РФ

Президент не стал отвечать на вопрос о позиции Белого дома по поводу произошедшего, передаёт РИА Новости . Он также не привёл подробностей расследования.

Ранее американца в СИЗО «Лефортово» посетил посол Штатов Джон Хантсман . Сотрудник дипмиссии выразил задержанному поддержку и предложил помощь со стороны посольства. Кроме того, дипломат связался по телефону с семьей задержанного.

Уилана задержали 28 декабря 2018 года в центре Москвы сотрудники ФСБ . Ему предъявлено обвинениев шпионаже. По информации источника в спецслужбах, американца якобы задержали после получения флешки с перечнем сотрудников одного из секретных российских ведомств.

Как писал News.ru, брат Уилана подтвердил, что его родственник имеет гражданства Канады, США, Великобритании и Ирландии. По его словам, их семья «объединяет континенты».