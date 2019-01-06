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Трамп прокомментировал задержание Пола Уилана в РФ 

News.ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что администрация Соединённых Штатов «изучает» вопрос с задержанием в Москве Пола Уилана, который подозревается в шпионаже.
Президент не стал отвечать на вопрос о позиции Белого дома по поводу произошедшего, передаёт РИА Новости. Он также не привёл подробностей расследования.
Стало известно о преступном прошлом шпиона США
Ранее американца в СИЗО «Лефортово» посетил посол Штатов Джон Хантсман. Сотрудник дипмиссии выразил задержанному поддержку и предложил помощь со стороны посольства. Кроме того, дипломат связался по телефону с семьей задержанного.
Уилана задержали 28 декабря 2018 года в центре Москвы сотрудники ФСБ. Ему предъявлено обвинениев шпионаже. По информации источника в спецслужбах, американца якобы задержали после получения флешки с перечнем сотрудников одного из секретных российских ведомств.
Как писал News.ru, брат Уилана подтвердил, что его родственник имеет гражданства Канады, США, Великобритании и Ирландии. По его словам, их семья «объединяет континенты».
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Комментарии25
В мире , США , Джон Хантсман , Дональд Трамп , ФСБ , СИЗО "Лефортово" , РИА Новости , Москва
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