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Установлены все детали покушения на Скрипаля 

Lenta.ru 1 час назад
Власти Великобритании считают, что установили все детали покушения в Солсбери на бывшего офицера российской военной разведки Сергея Скрипаля, сообщает The Telegraph со ссылкой на источники в правительстве.
По их сведениям, власти уверены, что знают «все, что необходимо знать» об отравлении экс-полковника Главного управления (более известно как ГРУ) российского Генштаба. В заметке говорится, что британской стороне хорошо известна вся цепочка людей, ответственных за инцидент в Солсбери. Она, как утверждают собеседники газеты, ведет к высшему российскому руководству.
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Источники также сообщили изданию, что правительство Великобритании считает разгромленной агентурную сеть ГРУ на территории страны, но теперь опасается действий со стороны Службы внешней разведки (СВР) России. В Лондоне полагают, что СВР, преемница Первого главного управления КГБ СССР, опаснее и профессиональнее ГРУ и поэтому представляет более опасную угрозу, чем военная разведка.
Данные материалы появились на фоне сведений о том, что покушение на Скрипаля и дальнейшая информационная кампания на эту тему готовились различными британскими структурами с 2015 года.
Скрипаль, завербованный западными спецслужбами в 1990-х годах, и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта. Британские власти заявили, что за покушением стоит Россия — Скрипали были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом класса «Новичок». Лондон назвал имена и показал фотографии обвиняемых — Александра Петрова и Руслана Боширова, которые, по утверждению Британии, работают на ГРУ. Через несколько дней Петров и Боширов дали интервью главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян, в котором заявили, что не имеют отношения к разведке, а в Британию приехали, чтобы «оторваться».
Позже Bellingcat и The Insider опубликовали расследования, в которых утверждали, что Петров и Боширов действительно работают на ГРУ, а их настоящие имена — Александр Мишкин и Анатолий Чепига соответственно. Боширов-Чепига, по информации журналистов, имеет звание Героя России.
Москва неоднократно отрицала любую причастность к покушению на Скрипалей, а также на высшем уровне заявляла, что Петров и Боширов не имеют отношения к спецслужбам или криминалу.
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Комментарии24
В мире , Видео , Сергей Скрипаль , Маргарита Симоньян , Александр Петров , ГРУ , КГБ СССР , Daily Telegraph , Russia Today , Bellingcat , Великобритания
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