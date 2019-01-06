Женившийся на «Мисс Москвы» король отрекся от престола

Король Малайзии отрекся от престола через месяц после женитьбы на «Мисс Москва».

Король Малайзии, султан Мухаммад V неожиданно для всего мира и собственных подданных отрекся от престола. Король правил всего два года вместо положенных пяти. В западных СМИ заговорили о том, что вновь не обошлось без русского вмешательства.

В официальном заявлении малазийского Дворца говорится, что 49-летний правитель покидает трон. Он направил официальное письмо об отречении в соответствии с правилами. Причина такого шага не указывается. Это первое отречение в истории страны.

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что не знал о планах монарха.

Султан Мухаммад V принял присягу в декабре 2016 года. Он стал одним из самых молодых конституционных монархов Малайзии.

Все мировые СМИ пишут, что, по слухам, в ноябре прошлого года король женился на 25-летней русской королеве красоты. Речь идет о 25-летней Оксане Воеводиной, «Мисс Москва — 2015». С ней монарх познакомился, когда находился в двухмесячном отпуске. В соцсетях были продемонстрированы фотографии со свадьбы. Бракосочетание прошло в Москве. Ни король, ни правительство Малайзии официально не подтвердили факт свадьбы.

Известно, что султан Мухаммад получил дипломатическое образование в Британии. После обретения независимости от Британии в 1957 году в Малайзии сложилась уникальная система правления. Девять правителей штатов по очереди исполняют обязанности короля страны. Каждому отводится 5 лет.

Монарх в основном исполняет представительские и церемониальные функции. Настоящая власть в Малайзии принадлежит премьер-министру и парламенту. Однако монарх пользуется огромным авторитетом, особенно среди этнического мусульманского большинства.