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Король Малайзии Мухаммад V отрекся от престола 

ТАСС + ещё 11 1 час назад
Фото: соцсети
Верховный правитель (король) Малайзии Мухаммад V отрекся от престола. Об этом сообщается в распространенном в воскресенье заявлении королевского дворца.
"Его Величество направил официальное письмо об отречении от престола в соответствии с установленными правилами", — указывается в сообщении.
Он также поблагодарил членов Совета правителей (наследственных султанов), которые ранее избрали его королем.
Причины его отречения не раскрываются. Он был избран королем в апреле 2016 года на пять лет на тайном голосовании девятью членами Совета правителей (наследственных султанов).
Мухаммад V, султан штата Келантан, получил дипломатическое образование в Великобритании. Известно, что среди его хобби — экстремальные виды спорта, а также забеги по пересеченной местности на выносливость и спортивная стрельба. Ранее в СМИ сообщалось, что 49-летний Мухаммад V в ноябре сыграл в Москве свадьбу с "Мисс Москва — 2015" 25-летней Оксаной Воеводиной. Однако официального подтверждения этого со стороны малайзийской дворца не поступало.
В современной Малайзии, ставшей конституционной монархией в 1957 году, король исполняет церемониальные функции и является верховным главнокомандующим вооруженными силами. Для принятия законов или назначения любого министра требуется его согласие, которое монарх дает "по совету парламента и правительства". Выборный король призван также обеспечивать особое положение малайцев, а также других представителей коренного населения Малайзии — "бумипутера" — и "законных интересов" остальных общин.
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Комментарии5
В мире , Малайзия
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