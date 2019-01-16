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В Испании назвали жесткий Brexit катастрофой для Лондона 

РИА Новости + ещё 140 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
Жесткий Brexit будет иметь негативные последствия для Евросоюза и катастрофические для Великобритании, заявили в правительстве Испании по итогам голосования в британском парламенте.
Британские парламентарии во вторник вечером, как и ожидалось, отвергли предложенное премьером Терезой Мэй соглашение по Brexit, открыв путь целому ряду возможных сценариев развития событий, в том числе самому "жесткому" выходу страны из ЕС и отмене Brexit в целом.
"Испанское правительство сожалеет об отрицательном результате голосования в британском парламенте. Испания желает, чтобы британский парламент, несмотря на сегодняшнее голосование, в итоге одобрил текст, который обсуждался в течение полутора лет и был поддержан британским правительством", — заявили источники в испанском кабинете.
Испанские власти напомнили, что уже несколько месяцев занимаются подготовкой плана экстренных мер на случай выхода Великобритании из ЕС без соглашения.
"Неупорядоченный выход был бы отрицательным для ЕС и катастрофическим для Соединенного Королевства", — сказали в кабмине.
Речь идет о маловероятном и нежелательном сценарии, который невозможно исключать, поэтому испанское правительство "будет продолжать работать в этом направлении через принятие королевского декрета о мерах на случай непредвиденных обстоятельств".
В Мадриде считают достигнутое между кабинетом Терезы Мэй и ЕС соглашение "лучшим из возможных", поскольку оно защищает интересы обеих сторон, интересы граждан и экономические связи.
"Соглашение, которое содержит сбалансированные уступки и стремится к упорядоченному выходу, сложно достичь. Возвращение к обсуждению достигнутых договоренностей приведет к опасному сценарию", — отметили в правительстве.
В испанском кабинете министров напомнили, что всегда на первое место ставили права граждан страны в Великобритании и британских граждан в Испании. Глава испанского правительства Педро Санчес уже объявил, что власти обеспечат соблюдение прав британских жителей Испании в случае упорядоченного выхода, они смогут оставаться в Испании без каких-либо препятствий.
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Комментарии6
В мире , Европа , Тереза Мэй , Педро Санчес , Парламент Великобритании , ЕС , Великобритания
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