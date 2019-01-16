В Испании назвали жесткий Brexit катастрофой для Лондона

Британские парламентарии во вторник вечером, как и ожидалось, отвергли предложенное премьером Терезой Мэй соглашение по Brexit, открыв путь целому ряду возможных сценариев развития событий, в том числе самому "жесткому" выходу страны из ЕС и отмене Brexit в целом.

"Испанское правительство сожалеет об отрицательном результате голосования в британском парламенте. Испания желает, чтобы британский парламент, несмотря на сегодняшнее голосование, в итоге одобрил текст, который обсуждался в течение полутора лет и был поддержан британским правительством", — заявили источники в испанском кабинете.

Испанские власти напомнили, что уже несколько месяцев занимаются подготовкой плана экстренных мер на случай выхода Великобритании из ЕС без соглашения.

"Неупорядоченный выход был бы отрицательным для ЕС и катастрофическим для Соединенного Королевства", — сказали в кабмине.

Речь идет о маловероятном и нежелательном сценарии, который невозможно исключать, поэтому испанское правительство "будет продолжать работать в этом направлении через принятие королевского декрета о мерах на случай непредвиденных обстоятельств".

В Мадриде считают достигнутое между кабинетом Терезы Мэй и ЕС соглашение "лучшим из возможных", поскольку оно защищает интересы обеих сторон, интересы граждан и экономические связи.

"Соглашение, которое содержит сбалансированные уступки и стремится к упорядоченному выходу, сложно достичь. Возвращение к обсуждению достигнутых договоренностей приведет к опасному сценарию", — отметили в правительстве.