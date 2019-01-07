Мэй назвала сроки парламентского голосования по соглашению о Brexit

"Дебаты стартуют на будущей неделе и продолжатся на следующей, в течение которой и состоится голосование", — сказал Мэй.

После этого она утвердительно ответила на вопрос ведущего о том, можно ли рассчитывать на то, что голосование пройдет 14 или 15 января.

Ранее сообщалось, что в Британии готовят тысячу полицейских на случай "жесткого" Brexit.