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Мэй назвала сроки парламентского голосования по соглашению о Brexit 

Газета.Ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в интервью "Би-би-си" заявила, что голосование в палате общин британского парламента по условиям выхода страны из состава Евросоюза планируется провести 14 или 15 января.
"Дебаты стартуют на будущей неделе и продолжатся на следующей, в течение которой и состоится голосование", — сказал Мэй.
После этого она утвердительно ответила на вопрос ведущего о том, можно ли рассчитывать на то, что голосование пройдет 14 или 15 января.
Ранее сообщалось, что в Британии готовят тысячу полицейских на случай "жесткого" Brexit.
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В мире , Европа , Тереза Мэй , Парламент Великобритании , ЕС , BBC News , Великобритания
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