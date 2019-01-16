Британские власти готовятся отложить Brexit 

Британские министры сообщили представителям бизнес-кругов, что законодатели готовят ходатайство с требованием отложить выход Великобритании из состава Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Источник подчеркнул, что законодатели делают "хорошую работу", чтобы продемонстрировать понимание сложившейся ситуации, однако, добавил он, "никто не знает", что сейчас происходит. Он также порекомендовал подождать реакции британского парламента.
Ранее экс-министр иностранных дел Британии Борис Джонсон поддержал британского премьера Терезу Мэй, отметив, что теперь у нее есть возможность добиться более выгодной сделки по Brexit с ЕС.