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В Британии сказали, чего боятся больше ГРУ 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 19 часов назад
Фото: Reuters
По оценке британских властей, Служба внешней разведки России опаснее и профессиональнее Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба, пишет The Telegraph со ссылкой на источники в правительстве Британии.
По словам источника газеты в британском правительстве, сейчас в Лондоне опасаются, что после инцидента в Солсбери сотрудники внешней разведки России якобы пытаются создать в Великобритании новую шпионскую сеть.
«Мы больше боимся того, что мы не знаем о СВР, по сравнению с тем, что мы знаем о ГРУ», — приводит его слова РИА «Новости».
Источник The Telegraph считает, что Москва в свете последних событий может предоставить СВР «большую свободу действий». Собеседник издания отметил, что это вызывает серьезную тревогу из-за высокого профессионализма службы.
Другой источник газеты заявил, что российским разведчикам потребуется время на «перегруппировку».
Отметим, ранее представитель российского посольства в Лондоне заявлял, что британское правительство усиливает «шпиономанию» в обществе.
Напомним, президент Владимир Путин предложил переименовать российскую военную разведку обратно в ГРУ. На Западе по-прежнему продолжают использовать старое название вместо нового — главного управления Генштаба Вооруженных Сил России. Эту спецслужбу там считают главным агентом «российского вмешательства». Так, российских военных разведчиков обвиняют в отравлении Скрипалей, в кибератаках на европейские страны и других «грехах».
Член Совета Федерации Олег Морозов отмечал, что прежнее название военной разведки — Главное разведывательное управление (ГРУ) — стало для Запада символом мощи России, оно пугает врагов нашей страны.
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В мире , Европа , Олег Морозов , Владимир Путин , Генштаб , ГРУ , Совет Федерации , Daily Telegraph , РИА Новости , Великобритания
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