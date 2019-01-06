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Ученые разоблачили автора «акустической атаки» на дипломатов США 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Reuters
Ученые из Калифорнийского университета в Беркли (США) и Университета Линкольна в Великобритании проанализировали запись шума, который якобы применялся при «акустической атаке» на американских дипломатов, находившихся на Кубе и пришли к неожиданному выводу.
Александер Стаббс и Фернандо Монтеалегре убеждены, что запись, представленная как доказательство акустической атаки, на самом деле воспроизводит типичные звуки, издаваемые сверчками.
Выводы ученых были официально представлены на ежегодном съезде Общества интегральной и сравнительной биологии. Его авторы не смогли однозначно подтвердить, что здоровью указанных американских дипломатов был причинен какой-либо физический вред, сообщает The New York Times.
Напомним, в 2017 году Вашингтон отозвал ряд дипломатов с Кубы из-за необъяснимых проблем со здоровьем. В Госдепартаменте заявили, что сотрудники дипмиссии подверглись некому воздействию акустического характера. В ответ МИД Кубы выступил с опровержением любых обвинений в причастности к нездоровью иностранных представителей.
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В мире , США , МИД , Госдеп США , New York Times , Куба , Великобритания
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