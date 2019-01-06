Ученые разоблачили автора «акустической атаки» на дипломатов США

Ученые из Калифорнийского университета в Беркли ( США ) и Университета Линкольна в Великобритании проанализировали запись шума, который якобы применялся при «акустической атаке» на американских дипломатов, находившихся на Кубе и пришли к неожиданному выводу.

Александер Стаббс и Фернандо Монтеалегре убеждены, что запись, представленная как доказательство акустической атаки, на самом деле воспроизводит типичные звуки, издаваемые сверчками.

Выводы ученых были официально представлены на ежегодном съезде Общества интегральной и сравнительной биологии. Его авторы не смогли однозначно подтвердить, что здоровью указанных американских дипломатов был причинен какой-либо физический вред, сообщает The New York Times