Ученые из Калифорнийского университета в Беркли (США) и Университета Линкольна в Великобритании проанализировали запись шума, который якобы применялся при «акустической атаке» на американских дипломатов, находившихся на Кубе и пришли к неожиданному выводу.
Александер Стаббс и Фернандо Монтеалегре убеждены, что запись, представленная как доказательство акустической атаки, на самом деле воспроизводит типичные звуки, издаваемые сверчками.
Выводы ученых были официально представлены на ежегодном съезде Общества интегральной и сравнительной биологии. Его авторы не смогли однозначно подтвердить, что здоровью указанных американских дипломатов был причинен какой-либо физический вред, сообщает The New York Times.
Напомним, в 2017 году Вашингтон отозвал ряд дипломатов с Кубы из-за необъяснимых проблем со здоровьем. В Госдепартаменте заявили, что сотрудники дипмиссии подверглись некому воздействию акустического характера. В ответ МИД Кубы выступил с опровержением любых обвинений в причастности к нездоровью иностранных представителей.