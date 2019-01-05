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В Белграде прошла многотысячная демонстрация «желтых жилетов» 

ТАСС 28 минут назад
Фото: Reuters
Пятый антиправительственный протест прошел в субботу в столице Сербии. Как сообщил корреспондент ТАСС с места событий, в манифестации приняли участие несколько тысяч человек, в том числе несколько сотен человек в желтых жилетах.
Акция стартовала в 18:00 (20:00 мск) на площадке у здания философского факультета Белградского университета. Затем колонна с транспарантами "Началось!", "Стоп кровавым рубашкам", "Должник — не раб", "Волчье время", "Стоп насилию" двинулась по улицам города. В акции приняли участие сторонники различных политических движений, в толпе были видны плакаты "Верните украденные пенсии" и флаги сексуальных меньшинств.
Главным лозунгом шествия стал девиз "Один из пяти миллионов", который появился после заявления президента Сербии Александара Вучича о том, что он не допустит незаконного захвата власти, "даже если протестующих будет пять миллионов". Организаторы акции также требовали отставки министра внутренних дел Сербии Небойши Стефановича и доступ к эфиру национальных телеканалов.
Во время акции протеста не было заметно сотрудников силовых органов. На перекрестках дежурили только машины автоинспекции, останавливая автомобильное движение по маршруту следования колонны для свободного прохода протестующих. Акция завершилась около 20:00 (22:00 мск).
Как сообщают сербские СМИ, немногочисленные акции протеста прошли также в Нише и Нови-Саде, Крагуеваце и Пожеге.
Поводом для протестов стало избиение в конце ноября одного из оппозиционеров Борко Стефановича в городе Крушевац группой злоумышленников. Оппозиция в этой связи обвинила власть в создании "атмосферы насилия" и призвала своих сторонников выйти на улицы. Организаторы заявили, что следующая демонстрация будет проведена 16 января — в годовщину убийства в Косове сербского политика Оливера Йовановича. Министерство внутренних дел Сербии по состоянию на настоящее время не сообщало никаких данных о численности протестующих.
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Комментарии5
В мире , ГИБДД , Сербия
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