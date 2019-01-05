В Белграде прошла многотысячная демонстрация «желтых жилетов»

Пятый антиправительственный протест прошел в субботу в столице Сербии . Как сообщил корреспондент ТАСС с места событий, в манифестации приняли участие несколько тысяч человек, в том числе несколько сотен человек в желтых жилетах.

Акция стартовала в 18:00 (20:00 мск) на площадке у здания философского факультета Белградского университета. Затем колонна с транспарантами "Началось!", "Стоп кровавым рубашкам", "Должник — не раб", "Волчье время", "Стоп насилию" двинулась по улицам города. В акции приняли участие сторонники различных политических движений, в толпе были видны плакаты "Верните украденные пенсии" и флаги сексуальных меньшинств.

Главным лозунгом шествия стал девиз "Один из пяти миллионов", который появился после заявления президента Сербии Александара Вучича о том, что он не допустит незаконного захвата власти, "даже если протестующих будет пять миллионов". Организаторы акции также требовали отставки министра внутренних дел Сербии Небойши Стефановича и доступ к эфиру национальных телеканалов.

Во время акции протеста не было заметно сотрудников силовых органов. На перекрестках дежурили только машины автоинспекции , останавливая автомобильное движение по маршруту следования колонны для свободного прохода протестующих. Акция завершилась около 20:00 (22:00 мск).

Как сообщают сербские СМИ, немногочисленные акции протеста прошли также в Нише и Нови-Саде, Крагуеваце и Пожеге.

Поводом для протестов стало избиение в конце ноября одного из оппозиционеров Борко Стефановича в городе Крушевац группой злоумышленников. Оппозиция в этой связи обвинила власть в создании "атмосферы насилия" и призвала своих сторонников выйти на улицы. Организаторы заявили, что следующая демонстрация будет проведена 16 января — в годовщину убийства в Косове сербского политика Оливера Йовановича. Министерство внутренних дел Сербии по состоянию на настоящее время не сообщало никаких данных о численности протестующих.