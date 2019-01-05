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Демонстрант одолел вооруженного парижского полицейского в кулачном бою 

Вести.Ru 36 минут назад
Фото: Твиттер
Многочисленные массовые стычки "желтых жилетов" с полицейскими произошли под занавес восьмой протестной субботы в Париже. Если в предыдущие две недели наметился спад в противостоянии властям, то в новом году манифестанты будто бы получили дополнительный заряд и обрушили накопившуюся энергию на стражей порядка. Последние не остались в долгу, моментально пустив ход слезоточивый газ, дубинки и резиновые пули.
В Париже демонстранты ворвались в министерство
На улицы столицы Пятой республики, по официальным данным, вышли около 3,5 тысячи человек. За несколько часов им удалось превратить ряд площадей в настоящее поле битвы. Ожесточенная схватка произошла на пешеходном мосту Леопольда Седара Сенгора, который связывает сады Тюильри и музей Орсе, радом с которым расположено здание Национального собрания.
Группе пикетчиков удалось с помощью строительной техники прорваться в здание министерства по связям с парламентом, так что официальному представителю правительства Бенжамену Гриво и его коллегам пришлось срочно уносить ноги.
Манифестанты подожгли дебаркадер, на котором располагается ресторан, и несколько скутеров, а также перевернули машину на бульваре Сен-Жермен. Они не только сдерживали натиск полицейских, но и нередко контратаковали. Так, очевидцы сняли на видео настоящий боксерский поединок между "желтым жилетом" и полицейским, причем демонстрант, поначалу отступавший, поймал кураж и вынудил служителя закона отступить. Более того, кабы не поддержка товарищей по оружию, для правоохранителя дело могло бы закончиться нокаутом, хотя на нем и был шлем.
По предварительным данным, всего в ходе протестных акций были задержаны более 100 манифестантов.
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