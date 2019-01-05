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В США могут узаконить компост из человеческих останков 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Winfried Rothermel, picture alliance, Globallookpress
Инициатива сделает процесс обращения с человеческими останками более дешевым и положительно скажется на состоянии окружающей среды: погребение может вымывать химические вещества в землю, а в результате кремации выделяется углекислый газ.
Вашингтон может стать первым штатом США, где вместе с кремацией и погребением могут легализовать компостирование человека. Иначе говоря, использование человеческих останков в качестве удобрений.
Особая технология ускорит процесс разложения и превратит тело покойного в богатую питательными веществами почву. Ее могут вернуть родственникам умершего. Законопроект о введении подобной инициативы в дело вынесут на обсуждение уже в начале января.
Процесс так называемой «перекомпоновки» тела умершего происходит на протяжении месяца с помощью специальной «камеры компостирования», в которой происходит процесс разложения. Пятимесячное исследование с использованием донорских тел позволило в итоге прийти к результату в один кубометр человеческого компоста в результате использования камеры. Об этом сообщает портал Naked Science.
Разложившиеся останки не несут никакой угрозы. Подобная инициатива позволит не только сделать процесс обращения с человеческими останками более дешевым, но и положительно скажется на состоянии окружающей среды: захоронение может вымывать химические вещества в землю, а в результате кремации выделяется углекислый газ. Так или иначе, законопроект может предоставить новые альтернативы обращения с телом почившего.
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