В США могут узаконить компост из человеческих останков

Инициатива сделает процесс обращения с человеческими останками более дешевым и положительно скажется на состоянии окружающей среды: погребение может вымывать химические вещества в землю, а в результате кремации выделяется углекислый газ.

Вашингтон может стать первым штатом США , где вместе с кремацией и погребением могут легализовать компостирование человека. Иначе говоря, использование человеческих останков в качестве удобрений.

Особая технология ускорит процесс разложения и превратит тело покойного в богатую питательными веществами почву. Ее могут вернуть родственникам умершего. Законопроект о введении подобной инициативы в дело вынесут на обсуждение уже в начале января.

Процесс так называемой «перекомпоновки» тела умершего происходит на протяжении месяца с помощью специальной «камеры компостирования», в которой происходит процесс разложения. Пятимесячное исследование с использованием донорских тел позволило в итоге прийти к результату в один кубометр человеческого компоста в результате использования камеры. Об этом сообщает портал Naked Science.

Разложившиеся останки не несут никакой угрозы. Подобная инициатива позволит не только сделать процесс обращения с человеческими останками более дешевым, но и положительно скажется на состоянии окружающей среды: захоронение может вымывать химические вещества в землю, а в результате кремации выделяется углекислый газ. Так или иначе, законопроект может предоставить новые альтернативы обращения с телом почившего.