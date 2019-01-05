Обвиняемый в убийстве охранника Порошенко рассказал почему это сделал

В момент конфликта боксер выгуливал двух собак. Во двор въехала машина. Автомобиль едва не задавил самую маленькую — таксу.

Хозяин собаки сделал замечание водителю. В спор ввязался пассажир автомобиля — тот самый Василий Хмелюк, который и стал жертвой рокового удара.

Перепалка продолжилась уже на улице. Из машины вышли три человека, они принялись угрожать собачнику. Ругань закончилась ударом, из-за которого пострадавший умер. Эти кадры были широко распространены в интернете.

Позднее выяснилось, что погибший был сотрудником охраны Порошенко. А теперь уже обвиняемый в совершении преступления оказался профессиональным боксером Петром Очеретяным.