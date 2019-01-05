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Вскрытие показало причину смерти Криса Кельми
Вскрытие показало причину смерти Криса Кельми

Обвиняемый в убийстве охранника Порошенко рассказал почему это сделал 

Аргументы Недели 24 минуты назад
Фото: Аргументы Недели
В момент конфликта боксер выгуливал двух собак. Во двор въехала машина. Автомобиль едва не задавил самую маленькую — таксу.
В Киеве одним ударом убили сотрудника президентской охраны
Хозяин собаки сделал замечание водителю. В спор ввязался пассажир автомобиля — тот самый Василий Хмелюк, который и стал жертвой рокового удара.
Перепалка продолжилась уже на улице. Из машины вышли три человека, они принялись угрожать собачнику. Ругань закончилась ударом, из-за которого пострадавший умер. Эти кадры были широко распространены в интернете.
Позднее выяснилось, что погибший был сотрудником охраны Порошенко. А теперь уже обвиняемый в совершении преступления оказался профессиональным боксером Петром Очеретяным.
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