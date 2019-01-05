Лицо Порошенко на подписании томоса стало интернет-мемом

Выражение лица украинского президента Петра Порошенко во время церемонии подписания томоса (указа) об автокефалии украинской церкви стало причиной шуток в интернете. Фотография стала основой для коллажей и ироничных подписей. Их волна в Сети, похоже, только начинается.

Оригинальный снимок был сделан корреспондентом BBC-Украина Виталием Червоненко. В кадре Порошенко вполоборота смотрит на камеру, в то время как на заднем фоне идёт служба в храме Святого Георгия в Стамбуле.

Вскоре в Facebook один из пользователей назвал это фотографией дня. И не ошибся. Одними из первых ироничный комментарий сделали сами журналисты. «Твоё лицо, когда подписывают томос», — написали они.

pic.twitter.com/8LDGmksnVi— Дитячий письменник (@chemodanov_di) 5 января 2019 г. Дальше подключились и интернет-пользователи. Они нашли сходство между этим снимком и фотографией улыбающейся девочки, запечатлённой на фоне горящего дома.

А некоторые опубликовали картинку, на которой Порошенко изображён на фоне взрывающегося Кремля.

Ещё один пользователь интернета сходство Петра Порошенко с водителем маршрутки. «Передаём за проезд!» — написал он.

Ранее, как сообщал News.ru, константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии украинской церкви. Свиток будет передан предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию 6 января во время богослужения на празднике Богоявления. Впервые его публично продемонстрируют в киевском соборе Святой Софии. Произойдёт это после рождественской литургии.