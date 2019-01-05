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Лицо Порошенко на подписании томоса стало интернет-мемом 

News.ru 32 минуты назад
Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Выражение лица украинского президента Петра Порошенко во время церемонии подписания томоса (указа) об автокефалии украинской церкви стало причиной шуток в интернете. Фотография стала основой для коллажей и ироничных подписей. Их волна в Сети, похоже, только начинается.
Новая украинская церковь получила томос
Оригинальный снимок был сделан корреспондентом BBC-Украина Виталием Червоненко. В кадре Порошенко вполоборота смотрит на камеру, в то время как на заднем фоне идёт служба в храме Святого Георгия в Стамбуле.
Вскоре в Facebook один из пользователей назвал это фотографией дня. И не ошибся. Одними из первых ироничный комментарий сделали сами журналисты. «Твоё лицо, когда подписывают томос», — написали они.
Дальше подключились и интернет-пользователи. Они нашли сходство между этим снимком и фотографией улыбающейся девочки, запечатлённой на фоне горящего дома.
А некоторые опубликовали картинку, на которой Порошенко изображён на фоне взрывающегося Кремля.
Ещё один пользователь интернета сходство Петра Порошенко с водителем маршрутки. «Передаём за проезд!» — написал он.
Некоторые отнеслись к снимку с более многогранной иронией. Они усмотрели в выражении лица украинского президента некую иронию. По их мнению, он взглядом как бы интересуется, а есть ли томос у Русской православной церкви.
Ранее, как сообщал News.ru, константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии украинской церкви. Свиток будет передан предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию 6 января во время богослужения на празднике Богоявления. Впервые его публично продемонстрируют в киевском соборе Святой Софии. Произойдёт это после рождественской литургии.
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Комментарии8
В мире , Украина , Петр Порошенко , РПЦ
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