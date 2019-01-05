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Британский лорд оказался в центре секс-скандала с убийством и оргиями 

Газета.Ru 29 минут назад
Фото: depositphotos.com
Британский лорд Эдди Давенпорт оказался в центре секс-скандала с убийством и оргиями, пишет The Sun.
День спустя после убийства одного из охранников Тюдора Симонова, который охранял его частную секс-вечеринку, Девенпорт организовал новую секс-вечеринку с платой за вход 1000 фунтов с человека, отмечает издание.
Выходец из Румынии, 33-летний Симонов получил смертельное ранение в ходе потасовки, случившейся перед секс-вечеринкой, одним из организаторов которой СМИ назвали Девенпорта.
Несмотря на происшествие, по данным СМИ, всего через день на соседней улице Девенпорт организовал новое мероприятие похожего характера в своих апартаментах. Издание пишет, что на фотографиях с вечеринки, девушки позировали среди предметов искусства, дорогих люстр и разноцветного диско-шара.
Отмечается, что 52-летний Давенпорт был ранее судим и приговорен к трем годам за обман инвесторов.
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