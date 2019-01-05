Британский лорд оказался в центре секс-скандала с убийством и оргиями

Британский лорд Эдди Давенпорт оказался в центре секс-скандала с убийством и оргиями, пишет The Sun.

День спустя после убийства одного из охранников Тюдора Симонова, который охранял его частную секс-вечеринку, Девенпорт организовал новую секс-вечеринку с платой за вход 1000 фунтов с человека, отмечает издание.

Выходец из Румынии, 33-летний Симонов получил смертельное ранение в ходе потасовки, случившейся перед секс-вечеринкой, одним из организаторов которой СМИ назвали Девенпорта.

Несмотря на происшествие, по данным СМИ, всего через день на соседней улице Девенпорт организовал новое мероприятие похожего характера в своих апартаментах. Издание пишет, что на фотографиях с вечеринки, девушки позировали среди предметов искусства, дорогих люстр и разноцветного диско-шара.

Отмечается, что 52-летний Давенпорт был ранее судим и приговорен к трем годам за обман инвесторов.