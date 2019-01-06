Болтон заявил, что уход США из Сирии зависит от полной ликвидации ИГ*

"Есть некоторые препятствия, которые мы хотим устранить, от которых зависит вывод (войск)", — заявил он журналистам в Иерусалиме. "Конкретные сроки проистекают от политических решений, которые мы должны выполнить", — добавил он.

По его словам, США настаивают на обеспечении безопасности сил самообороны курдов, союзников Вашингтона по борьбе с ИГ*, от возможных действий со стороны Турции.

"Мы не думаем, что туркам нужно предпринимать военные действия, не скоординированные и не согласованные полностью с США", — отметил он.

В субботу Болтон прибыл в субботу в Израиль, чтобы обсудить с руководством страны общие приоритеты, а также вывод войск из Сирии. Как отметили в канцелярии израильского премьер-министра, в воскресенье советник Трампа встретится с руководством Израиля, чтобы обсудить вопросы сотрудничества двух стран, а также вывод американских войск из Сирии. На следующей неделе Болтон посетит Турцию.

Ранее американский телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации США сообщал, что Болтон намерен обсудить с властями Израиля вопрос о сохранении базы США в районе Ат-Танф в Сирии. Сейчас на базе рядом с иорданской границей размещены около 200 солдат США и их союзников. Собеседник телеканала сказал, что США намерены проконсультироваться с властями Израиля и Иордании, насколько важной является база и должна ли она остаться на прежнем месте. Отмечается, что сохранение базы будет означать продолжение усилий Вашингтона по уменьшению влияния Ирана в регионе.

Президент США Дональд Трамп в середине декабря 2018 года заявил о победе над ИГ* (террористическая организация, запрещена в РФ) в Сирии, отметив, что это было единственной причиной пребывания американских военных в стране. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ* не означает прекращения коалиции.

США и их союзники с 2014 года проводят в Ираке и Сирии операцию против ИГ*, причем в Сирии действуют без разрешения властей страны, которые считают такие действия оккупацией. В стране насчитывалось около 2 тысяч американских военных, которые вместе с "Сирийскими демократическими силами" контролировали территории на востоке и северо-востоке, богатые природными ресурсами.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.