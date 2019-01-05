Грустный рекорд Лукашенко: эта нефть не спасет Белоруссию

В прошлом году Белоруссия поставила рекорд добычи нефти за последние 7 лет — 1,67 млн тонн. Глава Белоруссии Александр Лукашенко намерен стать энергетически независимым от России . Но это желание остается для него недосягаемой мечтой, поскольку страна может покрыть менее трети своих потребностей.

За 2018 год в Белоруссии добыли 1 млн 670 тыс. т нефти. Это самый высокий показатель за последние семь лет, сообщили агентству БЕЛТА в пресс-службе компании «Белоруснефть».

Из новых скважин добыли 94,4 тыс. тонн — это лучший результат за последние 23 года.

«В прошедшем году выполнена самая масштабная программа по бурению, проведено самое большое количество операций по гидроразрыву пласта. И список этот можно продолжать», — отметили в пресс-службе.

Введено в добычу 40 новых скважин — максимум последних 30 лет. Нефти повышенного качества (легкой нефти) сдано 311 тыс. т — лучший результат с 2008-го.

Наращивается и геологоразведка. Объем полевых сейсморазведочных работ по методике 3D составил 328 кв. км — рекордный показатель с 1996 года. Поисково-разведочным бурением пройдено 26,2 тыс. м горных пород. Светлогорским управлением буровых работ за год пройдено 137,4 тыс. м горных пород. «В результате пробурены 49 скважин, что позволило обновить исторический максимум 1975 года. Тогда специалисты прошли 135,7 тыс. м», — рассказали в пресс-службе.

Самый высокий результат за последние 10 лет предприятием достигнут и по гидроразрыву пласта (ГРП). В 2018 году в Белоруссии проведено 57 таких операций. Рекордное количество ГРП осуществлено в зарубежных проектах компании — 156 (в России — 85, на Украине — 71).

Пик по нефтедобыче давно прошел

Средняя потребность Белоруссии в нефти составляет около 150 тыс. баррелей в сутки или примерно 7,5 млн т в год. Из этого сырья производится топливо, смазочные материалы, химическая продукция.

Собственная добыча нефти в Белоруссии ведется с 1965 года на 61 месторождении. Но запасы относятся к трудноизвлекаемым и, соответственно, дорогим по себестоимости.

В эксплуатации находится около одной тысячи скважин, пик добычи на них был пройден в 70-х годах прошлого века. Тогда максимум добычи составлял около 8 млн т нефти. С тех пор добыча снижается. За 2017 год было добыто 1,65 млн тонн.

Официальный прогноз по добыче на 2018 год составлял 1,67 млн тонн. Он и подтвердился.

На этом уровне объемы добычи реально удерживать примерно в течение 10 лет.

Кроме территории страны «Беларусьнефть» ведет добычу (0,15 млн т в год) на 6 месторождениях в России, в Ямало-Ненецком автономном округе. С 2007 года Белоруссия разрабатывает 7 нефтяных и шесть газовых месторождений, со средним объемом добычи до 1 млн т нефти в год.

У республики имеется также совместный проект по разработке месторождения Армадильо в Эквадоре, дающий 27 тыс. т нефти в год.

Белоруссия, как член Евразийского экономического союза , может импортировать из России на льготных условиях 24 млн тонн нефти в год.

Но с 2018 года Россия заявила о намерении ограничить беспошлинные поставки нефтепродуктов в Белоруссию, мотивируя это налоговым маневром и потерями российского бюджета в связи с возможным реэкспортом нефтепродуктов из Белоруссии.

Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли предполагает постепенное обнуление к 2024 году экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты и повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). В результате стоимость российской нефти для республики увеличится, так как сейчас Белоруссия получает эту нефть без пошлин, а в результате налогового маневра лишится этой преференции.

Минск оценивает потенциальные потери из-за маневра в $10,8 млрд в течение шести лет и настаивает на компенсации. По оценкам российского Минфина , нефтегазовая субсидия белорусам составляет $2 млрд в год.

Александр Лукашенко настаивает на особых «союзнических отношениях» между Белоруссией и Россией, поскольку его страна является членом Евразийского экономического союза и Союзного государства России и Белоруссии. Но в последнее время российский налоговый маневр стал камнем преткновения во взаимоотношениях России и Белоруссии. Лукашенко и Владимир Путин дважды под Новый год обсуждали эту проблему, но дальше создания рабочей группы дело не продвинулось.

Нефтяное пятно на союзном договоре

Лукашенко даже заявил, что не будет больше называть Россию братским государством.

«Потому что, как меня информируют, в России это не воспринимается. Якобы пришли новые люди, которым это понятие неприемлемо. Что же, будем партнерами», — цитировало агентство БЕЛТА президента Белоруссии.

Но Москва в ответ настаивает на партнерских, то есть, равновыгодных условиях с Белоруссией. Как пояснял в декабре первый вице-премьер Антон Силуанов , Россия не давала Белоруссии каких-либо обещаний по компенсациям за налоговый маневр. Москва лишь высказывала готовность обсудить проблему поставок нефти. «Нельзя быть односторонним, выгоды односторонние иметь, вы наш сосед, наш союзник по Союзному договору, но в последнее время доверие потеряно», — говорил Силуанов.

В потере доверия к Лукашенко со стороны Кремля и кроется, судя по всему, причина охлаждения отношений между странами. В первую очередь в сфере политики. В последние два года Лукашенко пытается вести независимую политику, разрешив, например, свободное пересечение белорусско-российской границы гражданами третьих стран. Он резко высказывался о покушении России на суверенитет республики («пинает в хвост и гриву»), о желании Кремля якобы инкорпорировать республику в состав России.

Хотя бюджетную составляющую тоже нельзя исключать. Экономический рост в России замедляется и лишних денег на поддержку лояльности братских режимов становится все меньше.

В любом случае желание Белоруссии сохранить экономический суверенитет от России трудноосуществимо. Совокупная добыча нефти по всем видам собственных проектов в Белоруссии составляет 2,24 млн т, что покрывает лишь 25-30% внутренней потребности страны.

Остальные потребности обеспечиваются импортом нефти и нефтепродуктов. Из России.