Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Сочи сошла лавина, есть погибшие
В Сочи сошла лавина, есть погибшие

Порошенко провел переговоры с Эрдоганом 

РИА Новости + ещё 2 3 часа назад
Фото: Reuters
Президент Украины Петр Порошенко провел встречу в Стамбуле с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом, они обсудили пути укрепления стратегического партнерства и вопросы освобождения осужденных в РФ украинцев, сообщила в субботу пресс-служба главы украинского государства.
Порошенко 5-6 января находится с визитом в Турции.
"Во время переговоров лидеры двух государств обсудили пути укрепления стратегического партнерства, усиления координации взаимодействия на международной арене, перспективы заключения двустороннего соглашения о зоне свободной торговли", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, Порошенко поблагодарил Эрдогана за поддержку Турцией суверенитета и территориальной целостности Украины. Также президенты обсудили меры по освобождению осужденных в РФ украинцев, в том числе крымских татар.
Порошенко и Эрдоган отметили положительную динамику в торгово-экономическом и инвестиционном сотрудничестве, а также рост взаимных туристических потоков.
Верховный суд Крыма ранее признал Меджлис крымско-татарского народа, который отождествлял себя с представительным полномочным органом крымско-татарского народа, экстремистской организацией и запретил его деятельность в России. Крымские власти неоднократно заявляли, что лидеры меджлиса причастны к организации продовольственной и энергетической блокады полуострова. ФСБ РФ сообщала, что вскрыла в Крыму деятельность экстремистской группы, созданной помощником депутата Рады Мустафы Джемилева по указанию находящегося в розыске лидера признанной экстремистской и запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа" Рефата Чубарова.
Последние новости
Скончался актер Иван Бортник Дональд Трамп заявил, что может ввести чрезвычайное положение в США Западные СМИ: во что Путин превратил Россию к 2019 году
Комментарии4
В мире , Ближний Восток , Украина , Рефат Чубаров , Реджеп Эрдоган , Петр Порошенко , Мустафа Джемилев , ФСБ , Меджлис крымскотатарского народа , Стамбул , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко позвал патриарха Варфоломея на Украину111
В Сочи сошла лавина, есть погибшие
Магнитогорцы рассказали о подозрительных коммерсантах42
РПЦ вынесла вердикт решению патриарха Варфоломея663
Турция захотела управлять сирийскими землями31
Видео
00:42
Франция выдала России беглого экс-министра
Криминал Происшествия
«Всем хватит»: кому достанутся деньги Криса Кельми
Шоу-бизнес Статьи
01:32
Подробности операции по спасению Вани в Магнитогорске
Происшествия Пожары
00:42
Нью-Йорк атаковали «зловещие небесные огни»
В мире США
00:44
США выставят Москве ультиматум
В мире Криминал
00:22
Ургант лишился волос
Шоу-бизнес Сделай сам
00:53
Раскрыты шокирующие подробности похорон Кельми
Шоу-бизнес
00:51
Врачи оценили состояние спасенного в Магнитогорске младенца
Происшествия
01:46
Шторм обрушил променад в Калининградской области
Общество Погода
03:17
Опасная посадка A380 попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение