Президент Украины Петр Порошенко провел встречу в Стамбуле с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом, они обсудили пути укрепления стратегического партнерства и вопросы освобождения осужденных в РФ украинцев, сообщила в субботу пресс-служба главы украинского государства.
Порошенко 5-6 января находится с визитом в Турции.
"Во время переговоров лидеры двух государств обсудили пути укрепления стратегического партнерства, усиления координации взаимодействия на международной арене, перспективы заключения двустороннего соглашения о зоне свободной торговли", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, Порошенко поблагодарил Эрдогана за поддержку Турцией суверенитета и территориальной целостности Украины. Также президенты обсудили меры по освобождению осужденных в РФ украинцев, в том числе крымских татар.
Порошенко и Эрдоган отметили положительную динамику в торгово-экономическом и инвестиционном сотрудничестве, а также рост взаимных туристических потоков.
Верховный суд Крыма ранее признал Меджлис крымско-татарского народа, который отождествлял себя с представительным полномочным органом крымско-татарского народа, экстремистской организацией и запретил его деятельность в России. Крымские власти неоднократно заявляли, что лидеры меджлиса причастны к организации продовольственной и энергетической блокады полуострова. ФСБ РФ сообщала, что вскрыла в Крыму деятельность экстремистской группы, созданной помощником депутата Рады Мустафы Джемилева по указанию находящегося в розыске лидера признанной экстремистской и запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа" Рефата Чубарова.