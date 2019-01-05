Порошенко провел переговоры с Эрдоганом

Порошенко 5-6 января находится с визитом в Турции

"Во время переговоров лидеры двух государств обсудили пути укрепления стратегического партнерства, усиления координации взаимодействия на международной арене, перспективы заключения двустороннего соглашения о зоне свободной торговли", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Порошенко поблагодарил Эрдогана за поддержку Турцией суверенитета и территориальной целостности Украины. Также президенты обсудили меры по освобождению осужденных в РФ украинцев, в том числе крымских татар.

Порошенко и Эрдоган отметили положительную динамику в торгово-экономическом и инвестиционном сотрудничестве, а также рост взаимных туристических потоков.