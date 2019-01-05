СМИ обнародовали ранее не известные общественности факты из жизни Скрипаля

Шпион-перебежчик Сергей Скрипаль хорошо писал отчеты за начальство, но был совершенно бесполезной единицей «в поле». Он любил деньги и стремился сделать карьеру. Это и превратило его в "двойного агента".

Журналисты издания МК провели расследование и собрали свидетельства сослуживцев, личного врача, а также «совершенно секретные материалы» из дела Скрипаля и материалы неизданной пока книги его родственницы.

Бывший резидент рассказал, что Скрипаль был «совершенно бесполезной единицей», заданий «в поле» ему не давали.

«Единственное, что было у него в обязанностях, — следить за нашей оперативной кассой. Он вёл учёт нашим средствам для агентурного обеспечения», — заявил экс-начальник Скрипаля.

Еще один бывший руководитель, заявил, что Скрипаль был способным и разносторонним, но очень хитрым и всегда «старался выбить себе какие-то привилегии».

«Ему всегда было мало. Всего. Он хотел вкусно есть, изыскано одеваться. Но тактичности и вежливости у него было не занимать. Меня он не любил, но как руководителя признавал, слушался беспрекословно. О заданиях? Да не было у него никаких заданий. В оперативном плане — ну были у него какие-то связи, ходил на оперативные встречи, но я бы не сказал, что это был выдающийся агентурный труд», — рассказал он.

По его словам, Скрипаль хорошо уживался в коллективе и очень хорошо писал. На нём лежала ответственность передавать информацию. Данные, полученные всем аппаратом, он обрабатывал и отправлял в центр. И писал проекты для руководителей, которые они подписывали.

Другие сослуживцы отмечают, что Скрипаль стремился сделать карьеру. И не исключают, что профессиональные неудачи подтолкнули его к предательству.

«Я сразу увидел в Скрипале человека, способного на предательство. Мы учились с ним в одной академии. Он был очень завистливым. Не изменился он и спустя годы, когда мы встретились в Испании. Надменный, меркантильный человек, смотрел на многих свысока. Позволял себе огромные траты, а на вопрос: «Откуда деньги?» отвечал: «Не ваше дело», — рассказал полковник запаса ГРУ.

Он доложил о своих подозрениях тогдашнему руководителю. Его внимательно выслушали, но последствий для Скрипаля это не имело… По словам офицера, его «слил» Скрипаль, после чего ЦРУ сделало попытку завербовать его в Чехии. После этого зарубежная служба полковника закончилась.

Личный врач Скрипаля заявила, что его жена умерла от рака и никакой тайной подоплеки в смерти нет.

Журналисты нашли также свидетельства того, что Скрипаль жив. В выписке из реестра Солсбери говорится, что он по прежнему владеет домом, стоимостью 260 тысяч евро на улице Кристи Миллер Роуд 47.

Весной прошлого года шпион-перебежчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в парке британского городка Солсбери. В Британии заявили, что они их отравили газом «Новичок» российские агенты. Москва отрицает обвинения. Инцидент стал поводом для западных санкций, при том, что доказательств вины России так и не было представлено.