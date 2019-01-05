Лукашенко заявил, что Минск намерен развивать контакты с Тбилиси

"Беларусь настроена на дальнейшее укрепление политических, торгово-экономических и гуманитарных связей с Грузией на благо народов. Продолжение активных и всесторонних межгосударственных контактов будет способствовать реализации новых перспективных совместных проектов", — отметил Лукашенко.

Белорусский лидер заявил, что за прошедшую четверть века диалог двух стран приобрел "высокую степень доверия, белорусско-грузинское взаимодействие характеризуется насыщенностью и нарастающей динамикой". Лукашенко пожелал Зурабишвили крепкого здоровья, счастья и добра, а братскому народу Грузии — мира и процветания, проинформировали в президентской пресс-службе.