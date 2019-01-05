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Порошенко вызвал Зеленского на разговор
Порошенко вызвал Зеленского на разговор

Лукашенко заявил, что Минск намерен развивать контакты с Тбилиси 

ТАСС 54 минуты назад
Фото: ТАСС
Белоруссия намерена укреплять сотрудничество с Грузией, активно развивая межгосударственные контакты по различным направлениям. Об этом, как сообщила в субботу пресс-служба президента Белоруссии, говорится в послании Александра Лукашенко президенту Грузии Саломе Зурабишвили по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.
"Беларусь настроена на дальнейшее укрепление политических, торгово-экономических и гуманитарных связей с Грузией на благо народов. Продолжение активных и всесторонних межгосударственных контактов будет способствовать реализации новых перспективных совместных проектов", — отметил Лукашенко.
Белорусский лидер заявил, что за прошедшую четверть века диалог двух стран приобрел "высокую степень доверия, белорусско-грузинское взаимодействие характеризуется насыщенностью и нарастающей динамикой". Лукашенко пожелал Зурабишвили крепкого здоровья, счастья и добра, а братскому народу Грузии — мира и процветания, проинформировали в президентской пресс-службе.
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Комментарии8
В мире , СНГ , Саломе Зурабишвили , Александр Лукашенко , Грузия , Минск , Тбилиси
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