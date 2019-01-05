Нэнси Пелоси назвала отношения Трампа с Путиным опасными

"Я считаю, что отношения президента с гангстерами по всему миру устрашающи", — ответила Пелоси в эфире телеканала MSNBC на вопрос, что она думает об отношениях Трампа с Путиным.

"Владимир Путин? Серьезно? Я думаю, это опасно", — сказала она.

Пелоси ранее избрали в качестве спикера палаты представителей конгресса США на 2019-2020 годы. Она возглавляет демократов в палате представителей с 2003 года. В 2007–2011 году была первой женщиной — спикером палаты. После проигрыша демократов на промежуточных выборах 2010 года вновь стала лидером парламентского меньшинства.