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Нэнси Пелоси назвала отношения Трампа с Путиным опасными 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Новый спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси назвала отношения американского президента Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным "опасными".
"Я считаю, что отношения президента с гангстерами по всему миру устрашающи", — ответила Пелоси в эфире телеканала MSNBC на вопрос, что она думает об отношениях Трампа с Путиным.
"Владимир Путин? Серьезно? Я думаю, это опасно", — сказала она.
Пелоси ранее избрали в качестве спикера палаты представителей конгресса США на 2019-2020 годы. Она возглавляет демократов в палате представителей с 2003 года. В 2007–2011 году была первой женщиной — спикером палаты. После проигрыша демократов на промежуточных выборах 2010 года вновь стала лидером парламентского меньшинства.
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В мире , Дональд Трамп , Владимир Путин , США
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