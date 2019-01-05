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Абэ заявил, что в переговорах Японии и России по мирному договору настал решающий момент 

ТАСС 11 минут назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ считает, что в переговорах между Москвой и Токио по мирному договору настал решающий момент, и он полон решимости урегулировать этот вопрос окончательно. Об этом глава японского правительства заявил в субботу во время своей поездки в префектуру Ямагути, где находится округ, от которого он избирался.
"Отныне настал решающий момент [в переговорах]. Мы обязательно поставим окончательную точку нашими с президентом [РФ Владимиром] Путиным руками", — приводит его слова агентство Kyodo.
На первой в этом году пресс-конференции 4 января Абэ также заявил, что в ходе своего предстоящего в конце этого месяца визита в Россию он намерен продвинуть вперед переговоры по мирному договору и территориальной проблеме.
Во время встречи в Сингапуре 14 ноября прошлого года Путин и Абэ договорились об активизации российско-японских переговоров о заключении мирного договора на основе Совместной декларации от 19 октября 1956 года. В ней было прекращено состояние войны между двумя государствами, восстановлены дипломатические и консульские отношения. В девятой статье декларации советское правительство согласилось передать Японии остров Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды с условием, что фактический их переход под контроль Токио будет произведен после заключения мирного договора. Декларация была ратифицирована парламентами обоих государств 8 декабря 1956 года.
В ответ на заключение в 1960 году японо-американского договора о безопасности СССР аннулировал обязательства по передаче островов. В памятной записке советского правительства от 27 января 1960 года говорится, что эти острова будут переданы Японии только при условии вывода всех иностранных войск с ее территории.
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Комментарии260
В мире , Политика , Синдзо Абэ , Москва , Япония
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