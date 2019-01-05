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Новое ЧП «по политическим мотивам»: миграционный кризис в Германии набирает обороты 

Вести.Ru
Фото: www.vesti.ru
Новое происшествие на праздниках в Германии — на востоке страны в городе Дёбельн прогремел взрыв у офиса партии "Альтернатива для Германии". Полиция уже задержала троих подозреваемых, двум из них около 30 лет, третьему — 50. Все они — граждане ФРГ. По одной из версий, они действовали из политических мотивов. В последние дни в стране явно накаляется обстановка вокруг мигрантского вопроса — целый ряд партий выступил за ужесточение законодательства после очередного новогоднего скандала с беженцами. Подробнее — корреспондент телеканала "Россия 24" Александр Коростелёв.
Исторический центр Амберга — идеальный мотив для новогодней открытки из Германии. Замок курфюрста, пряничные домики, классический баварский колорит. О политике открытых границ здесь узнавали из новостей, пока город сам не оказался в центре внимания СМИ. Для 12 жителей Амберга покупка подарков к Новому году обернулась травмами разной степени тяжести. Группа пьяных беженцев на протяжении нескольких часов безнаказанно избивала и оскорбляла прохожих в историческом центре. Три афганца и один иранец в возрасте от 17 до 19 лет без разбора нападали на встречных, в том числе детей. В результате один человек был госпитализирован с травмой головы, а квартет, как преступников называет полиция, встретил Новый год в следственном изоляторе. Там им и место, считает мэр города.
"Происшествие у меня вызвало шок и ужас. Если быть честным, я был в какой-то степени разгневан, потому что такие события в нашем городе сложно себе представить. Мы не хотим видеть подобное, нам такого не надо", — комментирует произошедшее мэр Амберга Михаэль Церни.
Надувание щек — единственное, что немецкое государство может противопоставить вальяжному поведению своих гостей. Юридический статус трех задержанных не позволяет их депортировать, в то время как четвертый еще год назад должен был покинуть страну. Преступное бездействие и пассивность властей толкают местное население к самосуду — улицы Амберга начали патрулировать народные дружины, а в городе Боттроп 50-летний немец, по собственному выражению, "приступил к уборке". В новогоднюю ночь мужчина на "Мерседесе" наезжал на группы мигрантов, таким образом ранив пять человек. Фрау Меркель, открывшая границы страны для 1,5 миллиона беженцев, самоустранилась и позволила своему правительству озвучить традиционную мантру о том, что в этом году будет представлен законопроект, который позволит выдворять из страны всех правонарушителей.
Такие же решительные заявления звучали три года назад, когда в ходе новогодней ночи в Кёльне более 1000 немок стали жертвами сексуального насилия со стороны мигрантов. Те же обещания были даны годом позже в Берлине, где исламский террорист Анис Амри, прибывший в Германию под видом беженца, влетел на грузовике в рождественский рынок, убив 11 человек и ранив 55. Планы об ужесточении миграционного законодательства выслушала и 18-летняя жительница Фрайбурга, над которой после похода в ночной клуб надругались восемь сирийцев.
Если ранее рождественские рынки ассоциировались с немецким шлягерами, глинтвейном и сосисками, сегодня их сложно представить без бетонных блоков и оборонительных инженерных сооружений. Таким образом государство ограждает общество от новой реальности и угроз, которые власть сама и создает.
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В мире , Александр Коростелев , ФСИН , Германия , Дебельн
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