Депутат Рады заявил, что Порошенко готовит массовый подкуп избирателей

Народный депутат Виталий Куприй в своем Facebook заявил, что президент Украины Петр Порошенко начал подготовку к массовой фальсификации выборов.

По его словам, команда действующего президента ищет по всей стране людей, которые готовы продать свой голос за 1000 гривен (около 2,4 тысячи рублей).

"Сейчас агитаторы ищут по всей Украине людей, которые готовы продать свой голос за Порошенко за 1000 гривен. При этом сами агитаторы получат по 250 гривен", — заявил Куприй.

Кроме того, депутат добавил, что Порошенко пытается задействовать весь свой админресурс, в частности, мэров крупных городов, таких как Киев и Одесса, а также глав администраций многих других населенных пунктов.

"Почти повсеместно к избирательному процессу привлекаются главы госадминистраций. А это является нарушением статьи 64 Закона "О выборах Президента Украины", — подчеркнул Куприй.

Помимо этого, депутат также пообещал награду в размере десяти тысяч гривен всем, кто готов представить конкретные доказательства нарушения избирательного законодательства и кто готов об этом публично заявить. Куприй намерен обратиться в полицию по факту фальсификации.