Покупатель заплатил $3,1 млн за гигантского тунца на аукционе в Токио

Тушку голубого тунца весов 278 килограмм продали 5 января на аукционе в Токио. За товар покупатель отдал 3,1 миллиона долларов. Это были первые торги в 2019 году. Об этом сообщили «Известия».

Торги состоялись на новом рыбном рынке Тоесу, который открылся несколько месяцев назад. Голубого тунца выловили в тихоокеанских водах неподалеку от порта Ома префектуры Аомори. Огромная рыбина досталась Киеси Кимура — владельцу компании Kiyomura Corporation, которая управляет крупной сетью ресторанов японской кухни.

Предыдущий рекорд торгов в Токио был поставлен в 1999 году. Однако тогда сумма лота была почти в два раза меньше нынешней.

Ранее торги проводились неподалеку от района Гиндза — на рынке Цукидзи. Этому комплексу торговых точек примерно 80 лет. Место аукциона перенесли в связи с предстоящими в 2020 году Олимпийскими играми.