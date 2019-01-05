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Генсек НАТО наговорил "ряд изумительных вещей"
Генсек НАТО наговорил "ряд изумительных вещей"

Покупатель заплатил $3,1 млн за гигантского тунца на аукционе в Токио 

360tv.ru + ещё 8 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Тушку голубого тунца весов 278 килограмм продали 5 января на аукционе в Токио. За товар покупатель отдал 3,1 миллиона долларов. Это были первые торги в 2019 году. Об этом сообщили «Известия».
Торги состоялись на новом рыбном рынке Тоесу, который открылся несколько месяцев назад. Голубого тунца выловили в тихоокеанских водах неподалеку от порта Ома префектуры Аомори. Огромная рыбина досталась Киеси Кимура — владельцу компании Kiyomura Corporation, которая управляет крупной сетью ресторанов японской кухни.
Предыдущий рекорд торгов в Токио был поставлен в 1999 году. Однако тогда сумма лота была почти в два раза меньше нынешней.
Ранее торги проводились неподалеку от района Гиндза — на рынке Цукидзи. Этому комплексу торговых точек примерно 80 лет. Место аукциона перенесли в связи с предстоящими в 2020 году Олимпийскими играми.
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