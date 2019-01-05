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СМИ: в США продлили срок работы комиссии по расследованию «российского вмешательства» 

RT на русском + ещё 3 1 час назад
Фото: CC BY-SA 2.0 / Tim Evanson / Albert V Bryan Federal District Courthouse - Alexandria Va - 0018 - 2012-03-10
Федеральный суд округа Колумбия в США принял решение продлить комиссию спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в президентские выборы.
Как сообщает The Hill, cпециальный помощник главного окружного судьи Берилл Хауэлл Лиза Клем подтвердила, что срок работы комиссии был продлён, но при этом не сообщила насколько.
Отмечается, что комиссия была сформирована 6 июля 2017 года. В соответствии с федеральными уголовно-процессуальными нормами Соединённых штатов подобная комиссия может функционировать до 18 месяцев, если суд не определит, что продление срока полномочий «отвечает общественным интересам».
Как сообщает издание, продление не может быть предоставлено более чем на шесть месяцев.
В декабре 2018 года сообщалось, что расследование якобы вмешательства России в американские президентские выборы в 2016 году, которое ведёт Мюллер, обошлось с апреля по сентябрь 2018 года в $4,6 млн  Российская сторона неоднократно отрицала «вмешательство» в избирательные процессы, проходящие на территориях иностранных государств.
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Комментарии
В мире , Политика , Роберт Мюллер , Колумбия , США
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