Россия ответила Британии на обвинения в нарушении «правил мирового порядка»

Посольство России в Великобритании, комментируя слова главы МИД Соединенного Королевства Джереми Ханта о том, что Москва якобы угрожает «основанному на правилах мировому порядку», заявило, что мировой порядок основан на международном праве, а не на правилах, под которыми никто не подписывался.

В заявлении на сайте российского посольства подчеркивается, что Москва не приемлет концепции международного порядка, основанного на неких «правилах».

«Международный порядок основан на международном праве — юридически обязательных нормах, согласованных и принятых всеми государствами. Подменяя понятие «международное право» некими «правилами», Лондон и другие западные страны стремятся снять с себя ответственность за многочисленные собственные нарушения правовых норм и одновременно получить возможность произвольно обвинять другие страны в нарушении «правил», под которыми те не подписывались» — говорится в заявлении российского диппредставительства.

Кроме того, российские дипломаты подчеркнули, что Хант «забывает» о многочисленных грубых нарушениях международного права самой Великобританией, в том числе об отказе в предоставлении консульского доступа к Сергею и Юлии Скрипалям, об отказе от какого-либо сотрудничества по делу об убийстве Николая Глушкова , о чинении препятствий нормальному функционированию посольства России в Великобритании, об отказе от сотрудничества, предусмотренного в Конвенции о запрещении химического оружия.

«Все это — ситуации только из российско-британских двусторонних отношений, которые, конечно, меркнут по сравнению с неприкрытыми актами агрессии со стороны Великобритании и ее союзников в отношении Ирака, Ливии, Сирии», — указали в посольстве.

«То, что все эти нарушения не рассматриваются в Лондоне как посягающие на «международный порядок, основанный на правилах», как нельзя лучше характеризует и эти «правила», и степень уважения Великобритании к действительно общепринятым международным нормам», — заключили в российском диппредставительстве.