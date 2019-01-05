Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия ответила Британии на обвинения в нарушении «правил мирового порядка» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: ТАСС
Посольство России в Великобритании, комментируя слова главы МИД Соединенного Королевства Джереми Ханта о том, что Москва якобы угрожает «основанному на правилах мировому порядку», заявило, что мировой порядок основан на международном праве, а не на правилах, под которыми никто не подписывался.
В заявлении на сайте российского посольства подчеркивается, что Москва не приемлет концепции международного порядка, основанного на неких «правилах».
«Международный порядок основан на международном праве — юридически обязательных нормах, согласованных и принятых всеми государствами. Подменяя понятие «международное право» некими «правилами», Лондон и другие западные страны стремятся снять с себя ответственность за многочисленные собственные нарушения правовых норм и одновременно получить возможность произвольно обвинять другие страны в нарушении «правил», под которыми те не подписывались» — говорится в заявлении российского диппредставительства.
Кроме того, российские дипломаты подчеркнули, что Хант «забывает» о многочисленных грубых нарушениях международного права самой Великобританией, в том числе об отказе в предоставлении консульского доступа к Сергею и Юлии Скрипалям, об отказе от какого-либо сотрудничества по делу об убийстве Николая Глушкова, о чинении препятствий нормальному функционированию посольства России в Великобритании, об отказе от сотрудничества, предусмотренного в Конвенции о запрещении химического оружия.
«Все это — ситуации только из российско-британских двусторонних отношений, которые, конечно, меркнут по сравнению с неприкрытыми актами агрессии со стороны Великобритании и ее союзников в отношении Ирака, Ливии, Сирии», — указали в посольстве.
«То, что все эти нарушения не рассматриваются в Лондоне как посягающие на «международный порядок, основанный на правилах», как нельзя лучше характеризует и эти «правила», и степень уважения Великобритании к действительно общепринятым международным нормам», — заключили в российском диппредставительстве.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В ФРГ рассказали об отношениях с Россией в 2019 году Трамп предупредил о готовности объявить в США чрезвычайное положение Трамп пригрозил заблокировать работу правительства США на несколько лет
Комментарии115
В мире , Сергей Скрипаль , Николай Глушков , МИД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пираты похитили шестерых россиян191
Чехия пригрозила России последствиями568
США уничтожили подорвавшего американский эсминец67
Пять человек погибли во время квеста20
«В мире нет денег, которые могли бы купить таких людей»14
Видео
00:42
Франция выдала России беглого экс-министра
Криминал Происшествия
«Всем хватит»: кому достанутся деньги Криса Кельми
Шоу-бизнес Статьи
01:32
Подробности операции по спасению Вани в Магнитогорске
Происшествия Пожары
00:42
Нью-Йорк атаковали «зловещие небесные огни»
В мире США
00:44
США выставят Москве ультиматум
В мире Криминал
00:22
Ургант лишился волос
Шоу-бизнес Сделай сам
00:53
Раскрыты шокирующие подробности похорон Кельми
Шоу-бизнес
00:51
Врачи оценили состояние спасенного в Магнитогорске младенца
Происшествия
01:46
Шторм обрушил променад в Калининградской области
Общество Погода
03:17
Опасная посадка A380 попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение