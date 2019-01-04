Последний парад: как корабли Украины идут в Азовское море

Замглавы крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что у Украины не будет проблем с проходом кораблей через Керченский пролив, если она будет соблюдать международные нормы и заранее предупреждать российскую сторону о планах прохождения акватории. После задержания кораблей ВМСУ киевские власти регулярно делают громкие заявления том, что суда страны предпримут еще один «поход» через пролив в сопровождении «международных партнеров».

Вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов прокомментировал возможный проход украинских судов через Керченский пролив. По его словам, никаких препятствий и проблем с этим не будет, если украинская сторона будет строго соблюдать международные нормы.

«Нужно просто выполнить определенные процедуры, чтобы не создавать угрозу для прохождения узкого и требующего большой осторожности Керчь-Еникальского канала. Это обычные международные правила прохождения такого рода водных пространств», — сказал он.

Однако, отмечает Мурадов, украинские власти не хотят этого слышать и делают провокационные заявления, которые ставят под угрозу безопасность в Керченском проливе.

Киевские власти взяли курс на обострение ситуации, однако « Россия свою безопасность под угрозу не позволит ставить никому», подчеркнул Мурадов.

В последние два месяца в Киеве регулярно заявляли, что Россия создает препятствия проходу украинских судов через Керченский пролив. Москва эти утверждения опровергала, в частности президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции 20 декабря указал, что РФ не препятствует продвижению судов в Керченском проливе, в том числе военных, просто последние должны поддерживать контакт с российскими пограничниками.

Ранее советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков заявил, что республика намерена осуществить новый проход кораблей через Керченский пролив и привлечь к этому мероприятию «международных партнеров».

В декабре о таких планах сообщал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов . Он подчеркнул, что украинская сторона обязательно должна совершить этот «поход», чтобы сохранить свои права в Азовском море.

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара отметил, что появление украинских военных кораблей в Керченском проливе маловероятно ввиду их фактического отсутствия у Военно-морских сил Украины.

«Говоря о военных кораблях… Их уже не осталось у украинского флота. Те судна, которые сегодня арестованы, наверное, и были его флагманами. Посылать им уже некого и нечего. Украинские моряки сильно деморализованы после того, что случилось с их коллегами, и того, что руководство их подставило. Военные корабли, несмотря на эту украинскую риторику, будет сложно увидеть в Керченском проливе», — сказал Ганжара RT.

По его словам, после нарушения морской границы Крыма и провокации в акватории Керченского пролива 25 ноября «любые проходы украинских кораблей вызывают и требуют у России особого внимания, ведь сложно представить, на какую провокацию они готовы пойти».

«Если украинская сторона будет запрашивать в установленном с точки зрения морского и международного права порядке разрешение на пересечение Керченского пролива и проход украинских кораблей под Керченским мостом, с нашей стороны это не вызовет вопросов. Есть процедура, которая и до инцидента в проливе позволяла украинским, в том числе военным, кораблям проходить под мостом. Правда, они и тогда пытались представить это в провокационном виде», — напомнил парламентарий.

Член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич отметил, что правила прохождения Керченского пролива едины для всех, а российские пограничники будут действовать в соответствии с международными нормами и российским законами в отношении любого судна, нарушившего суверенные пределы.

«На поход через Керченский пролив Украину толкают американцы, которым нужна специально созданная для международного конфликта с Россией причина. Это обычная провокация, в которой они достаточно преуспели. На реализацию провокации будут брошены последние имеющиеся в распоряжении корабли Украины», — сказал Клинцевич в эфире НСН.

При этом сенатор высказал опасения, что если Киев решится на новую провокацию, ее исход может быть очень печальным.

«Я боюсь, что случится непоправимое. Молодые украинцы могут открыть огонь по российским пограничникам. С российской стороны последует незамедлительная реакция на уничтожение — никто церемониться не будет.

Военные будут действовать в соответствии и с законами, и с общевоинским уставом. К сожалению, это приведет к человеческим потерям», — заявил Клинцевич.

Сенатор призвал украинских военачальников отказаться от преступных замыслов, которые могут привести к гибели подчиненных.

«В соответствии с действующим законодательством Украины командир, получивший преступный приказ, может отказаться от его выполнения, если понимает, что его выполнение приведет к гибели людей. Вот на это я хотел бы обратить внимание», — подытожил Клинцевич.

25 ноября три корабля ВМС Украины — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — нарушили государственную границу России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Как сообщили в ФСБ России, в течение несольких часов они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. В результате были задержаны 24 члена экипажей. В настоящее время все они находятся под арестом в московских СИЗО . Против украинцев возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.