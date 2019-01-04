Трамп пригрозил введением чрезвычайного положения в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что может объявить режим чрезвычайного положения в стране и "очень быстро" построить стену на границе с Мексикой

Глава государства заверил, что для этого ему не нужно будет одобрение конгресса.

Трамп выразил надежду на то, что бюджетный кризис удастся разрешить в ближайшие дни, однако тут же подтвердил готовность к тому, что приостановка работы ряда федеральных ведомств продлится месяцы и даже годы.

"Совершенно верно. Я это сказал", — подтвердил он слова лидера демократов в сенате Чака Шумера о том, что готов ждать годы.

"Не думаю, что так будет, но я готов и думаю, что могу говорить и от имени республиканцев в нижней и верхней палатах… Я надеюсь, что это не продлится больше нескольких дней, что (федеральные ведомства) очень скоро возобновят работу", — сказал Трамп.

Он не исключил, что бюджетный кризис удастся разрешить в начале следующей недели.

По итогам встречи Трампа с лидерами конгресса в пятницу также было объявлено о создании специальной группы по решению вопроса с охраной госграницы США, которая соберется в эти выходные.