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Трамп пригрозил введением чрезвычайного положения в США 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AP Photo / Carolyn Kaster
Президент США Дональд Трамп заявил, что может объявить режим чрезвычайного положения в стране и "очень быстро" построить стену на границе с Мексикой.
Глава государства заверил, что для этого ему не нужно будет одобрение конгресса.
Правительство США может приостановить работу на годы
Трамп выразил надежду на то, что бюджетный кризис удастся разрешить в ближайшие дни, однако тут же подтвердил готовность к тому, что приостановка работы ряда федеральных ведомств продлится месяцы и даже годы.
"Совершенно верно. Я это сказал", — подтвердил он слова лидера демократов в сенате Чака Шумера о том, что готов ждать годы.
"Не думаю, что так будет, но я готов и думаю, что могу говорить и от имени республиканцев в нижней и верхней палатах… Я надеюсь, что это не продлится больше нескольких дней, что (федеральные ведомства) очень скоро возобновят работу", — сказал Трамп.
Он не исключил, что бюджетный кризис удастся разрешить в начале следующей недели.
По итогам встречи Трампа с лидерами конгресса в пятницу также было объявлено о создании специальной группы по решению вопроса с охраной госграницы США, которая соберется в эти выходные.
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В мире , Чак Шумер , Дональд Трамп , Мексика , США
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