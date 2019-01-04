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Bild: чешская контрразведка грозит посольству России в Праге «радикальным» сокращением персонала 

RT на русском 26 минут назад
Фото: Reuters
Из-за «многочисленных случаев шпионажа» Прага пригрозила Москве последствиями, сообщает немецкий таблоид Bild. Дело в том, что чешская контрразведка обвиняет Россию в кибератаках на правительственные структуры и краже данных чиновников, в результате чего российскому посольству в столице Чехии, вероятно, придётся «радикально сократить персонал», отмечает немецкий таблоид.
Чехия раскрыла российскую шпионскую сеть
Из-за «многочисленных случаев шпионажа» Чехия пригрозила Российской Федерации последствиями, сообщает немецкий таблоид Bild.
Информационная служба безопасности Чехии (BIS) обвиняет Россию в кибератаках на правительственные структуры и краже данных чиновников, в результате чего Москве, вероятно, придётся «радикально сократить персонал посольства в Праге», поясняет автор статьи Петер Тиде.
По информации журналиста Bild, решение о выдворении российских дипломатов будет принято на внеочередном заседании кабинета министров в январе.
Согласно последнему докладу чешской контрразведки, в 2016 и 2017 годах Россия якобы «совершила кибератаки на Министерство иностранных дел и Министерство обороны в Праге (хакерские группировки ATP28 и Fancy Bear)», отмечает Петер Тиде.
В Информационной службе безопасности Чехии полагают, что информация, украденная в ходе кибератак, которые «приписывают Российской Федерации», будет использована в операциях спецслужб, продолжает автор статьи.
В докладе BIS также отмечается, что в российском посольстве в Праге элементарно слишком много сотрудников — «прежде всего так называемого обслуживающего персонала».
«На деле же это часто сотрудники спецслужб», — утверждает журналист немецкого таблоида.
Кроме того, в чешской контрразведке исходят из того, что «большинство проживающих в Чехии и въезжающих на территорию страны репортёров, специалистов и олигархов также являются российскими шпионами», подчёркивает автор статьи Петер Тиде.
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Комментарии58
В мире , Москва , Прага , Чехия
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