Bild: чешская контрразведка грозит посольству России в Праге «радикальным» сокращением персонала

Из-за «многочисленных случаев шпионажа» Прага пригрозила Москве последствиями, сообщает немецкий таблоид Bild. Дело в том, что чешская контрразведка обвиняет Россию в кибератаках на правительственные структуры и краже данных чиновников, в результате чего российскому посольству в столице Чехии, вероятно, придётся «радикально сократить персонал», отмечает немецкий таблоид.

Из-за «многочисленных случаев шпионажа» Чехия пригрозила Российской Федерации последствиями, сообщает немецкий таблоид Bild.

Информационная служба безопасности Чехии (BIS) обвиняет Россию в кибератаках на правительственные структуры и краже данных чиновников, в результате чего Москве, вероятно, придётся «радикально сократить персонал посольства в Праге», поясняет автор статьи Петер Тиде.

По информации журналиста Bild, решение о выдворении российских дипломатов будет принято на внеочередном заседании кабинета министров в январе.

Согласно последнему докладу чешской контрразведки, в 2016 и 2017 годах Россия якобы «совершила кибератаки на Министерство иностранных дел и Министерство обороны в Праге (хакерские группировки ATP28 и Fancy Bear)», отмечает Петер Тиде.

В Информационной службе безопасности Чехии полагают, что информация, украденная в ходе кибератак, которые «приписывают Российской Федерации», будет использована в операциях спецслужб, продолжает автор статьи.

В докладе BIS также отмечается, что в российском посольстве в Праге элементарно слишком много сотрудников — «прежде всего так называемого обслуживающего персонала».

«На деле же это часто сотрудники спецслужб», — утверждает журналист немецкого таблоида.

Кроме того, в чешской контрразведке исходят из того, что «большинство проживающих в Чехии и въезжающих на территорию страны репортёров, специалистов и олигархов также являются российскими шпионами», подчёркивает автор статьи Петер Тиде.