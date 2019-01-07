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Мадуро назвал нового главу парламента Венесуэлы американским агентом 

РИА Новости + ещё 35 19 часов назад
Фото: Reuters
Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал нового главу Национальной ассамблеи страны, подконтрольной оппозиции, американским агентом.
Хуан Гуаидо вступил в должность председателя парламента несколько дней назад. Национальная ассамблея фактически исключена сейчас из системы принятия политических решений в южноамериканской стране, а вместо нее Мадуро созвал Национальное учредительное собрание, полностью подконтрольное правительству.
"Он марионетка, американский агент, созданный США, органами разведки США, именно они им руководят", — завил Мадуро в эфире государственного телевидения страны в воскресенье.
Ранее страны "Группы Лимы" (входят 12 государств Америки) заявили, что не признают легитимность нового президентского срока главы Венесуэлы и требуют от него назначить новые президентские выборы, а до тех пор передать власть парламенту. Мадуро победил по итогам выборов в мае, однако его победу не признали многие страны мира. Новый президентский срок Мадуро начинается 10 января — до 2025 года.
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В мире , Латинская Америка , Николас Мадуро , Венесуэла
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