Мадуро назвал нового главу парламента Венесуэлы американским агентом

Хуан Гуаидо вступил в должность председателя парламента несколько дней назад. Национальная ассамблея фактически исключена сейчас из системы принятия политических решений в южноамериканской стране, а вместо нее Мадуро созвал Национальное учредительное собрание, полностью подконтрольное правительству.

"Он марионетка, американский агент, созданный США, органами разведки США, именно они им руководят", — завил Мадуро в эфире государственного телевидения страны в воскресенье.

Ранее страны "Группы Лимы" (входят 12 государств Америки) заявили, что не признают легитимность нового президентского срока главы Венесуэлы и требуют от него назначить новые президентские выборы, а до тех пор передать власть парламенту. Мадуро победил по итогам выборов в мае, однако его победу не признали многие страны мира. Новый президентский срок Мадуро начинается 10 января — до 2025 года.