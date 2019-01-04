Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко может продаться Москве за три миллиарда 

News.ru 1 час назад
Украинский президент Пётр Порошенко готов продаться за $3 млрд, заявил замминистра Украины по делам так называемых «временно оккупированных территорий» Георгий Тука.
«Для того, чтобы взять под контроль нашу страну, совсем не обязательно переть на нас танками, нарываясь на потери», — сказал политик, отметив, что всё украинское руководство готово продаться за определённую сумму.
На Украине начали расследовать попытку государственного переворота
По его словам, она обговаривались на закрытом совещании в 2014 году. Именно тогда прозвучала цифра в $3 млрд, из которых $2 млрд предлагалось «выкачать из экс-президента Виктора Януковича».
« [Для контроля над Украиной] достаточно, например, ввести в украинский парламент какое-то значительное количество своих сторонников», — цитирует замминистра ФАН.
Ранее депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Андрей Лесик заявил, что перед президентскими выборами, которые пройдут на Украине 31 марта 2019 года, действующие власти попытаются подкупить избирателей. По его словам, в настоящее время в стране созданы все условия, позволяющие проводить подкуп избирателей и «карусели», писал News.ru. Парламентарий также отметил, что точно такая же схема была успешно применена в 2016 году на довыборах в Верховную раду.
News.ru: последние новости
Министр считает отмену ЖД-сообщения Украины и РФ неизбежным Трамп: «шатдаун» может продолжаться длительное время Резкое ухудшение отношений с Россией ожидают в Германии
Комментарии97
В мире , Видео , Украина , Виктор Янукович , Петр Порошенко , Верховная Рада , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чехия пригрозила России последствиями39
Верник заявил о праве ездить по пешеходной зоне70
«Ситуация серьёзная»: названа цель атаки хакеров в ФРГ4
«Взрыв был»: что обнаружили на месте ЧП в Магнитогорске674
Правительство США может приостановить работу на годы7
Видео
00:42
Франция выдала России беглого экс-министра
Криминал Происшествия
«Всем хватит»: кому достанутся деньги Криса Кельми
Шоу-бизнес Статьи
01:32
Подробности операции по спасению Вани в Магнитогорске
Происшествия Пожары
00:42
Нью-Йорк атаковали «зловещие небесные огни»
В мире США
00:44
США выставят Москве ультиматум
В мире Криминал
00:22
Ургант лишился волос
Шоу-бизнес Сделай сам
00:53
Раскрыты шокирующие подробности похорон Кельми
Шоу-бизнес
00:51
Врачи оценили состояние спасенного в Магнитогорске младенца
Происшествия
01:46
Шторм обрушил променад в Калининградской области
Общество Погода
03:17
Опасная посадка A380 попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение